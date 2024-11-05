Президент реализует институциональные реформы - Адиль Кусманов

В свете активизации дискуссий о темпах развития нашей страны хотел бы сделать акцент на трех институциональных реформах: либерализации экономики, подотчетности государства и обеспечении равенства возможностей.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Это предполагает системные преобразования в средне- и долгосрочной перспективе, результат которых мы, возможно, не увидим сразу, но они будут иметь положительный эффект.

Во-первых, если говорить о либерализации, то предварительным итогом планомерной работы в данном направлении стал указ президента РК Касым-Жомарта Токаева «О мерах по либерализации экономики», где представлены инициативы, направленные на обеспечение свободы предпринимательства путем развития конкуренции, сокращения государственного участия в экономике, а также снижения издержек для бизнеса.

Здесь хотелось бы выделить внедрение принципа «желтых страниц» при проведении государственных закупок путем ограничения участия государственных компаний, функционирование национального офиса по приватизации и разработку четких критериев к государственным объектам, подлежащим приватизации, а также ограничение финансирования из Национального фонда на нерыночных условиях.

Во-вторых, по обеспечению должного уровня подотчетности важно обратить внимание на инициативу главы государства «Нацфонд – детям». Несмотря на ее прямую экономическую и социальную направленность, одним из основных смыслов данной инициативы является прозрачность и общественный мониторинг деятельности Национального фонда РК. Еще одним положительным эффектом является обеспечение более эффективного использования средств фонда, а также повышение его доходности.

В-третьих, касательно обеспечения равенства возможностей, следует отметить, что при невозможности равномерного обеспечения благосостояния всех граждан государство берет курс на повышение базового уровня возможностей для всех. Это подразумевает выравнивание доступа к качественному образованию и здравоохранению (например, национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения», увеличение охвата дошкольного и школьного образования и др.), повышение доступа к базовой инфраструктуре посредством внедрения системы региональных стандартов (обеспечение минимального стандарта доступности объектов и услуг населению в различных населенных пунктах), обеспечение бесперебойного получения жилищно-коммунальных услуг (Национальный инфраструктурный план).

По мере взросления государства время так называемых «быстрых побед» проходит, и характерной чертой последующих государственных преобразований становятся фундаментальность и долгосрочность. Именно по этому пути сегодня реализуются ключевые реформы президента К. Токаева.