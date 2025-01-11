Президент соболезнует в связи с кончиной ученого-абаеведа Мекемтаса Мырзахметулы

Президент,Соболезнования
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Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким Мекемтаса Мырзахметулы – выдающегося ученого-абаеведа, доктора филологических наук, кавалера ордена «Барыс» I степени, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: adebiportal.kz

«Мекемтас Мырзахметулы был видным представителем казахской интеллигенции, посвятившим свою жизнь изучению наследия Абая и развитию отечественного литературоведения. Он внес значительный вклад в укрепление национальной духовности и оставил после себя плеяду учеников. Заслуженного признания удостоены его труды, ставшие результатом многолетней кропотливой исследовательской работы. Светлое имя Мекемтаса Мырзахметулы, прожившего достойную жизнь и оставившего неизгладимый след в истории, сохранится в памяти нашего народа», – говорится в телеграмме.

Мекемтас Мырзахметулы – советский и казахский учёный абаевед, филолог, литературовед, общественный деятель, доктор филологических наук (1989), профессор (1995).

Лауреат Государственной премии Республики Казахстан (1996) и Международной премии «За заслуги в тюркском мире» (2003).

В научных трудах Мекемтас Мырзахметулы изучается состояние Абаеведения и Мухтароведения, Бауыржановедения, Ясавиведения, поэзия Абая, источники вдохновения и наследие поэта, связь наследия Абая с Востоком.

#Касым-Жомарт Токаев #соболезнования #Мекемтас Мырзахметулы

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