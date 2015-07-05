Президент Свободы

16–18 декабря 1986 года. Смена партийного руководства Казахстана. Мирная демонстрация молодежи, завершившаяся разгоном. Августовский путч ГКЧП 1991 года. Роспуск КПСС.16 декабря 1991 года. Принятие Верховным Советом Казахской ССР Закона "О государственной независимости Рес­публики Казахстан".Этот день провозгласил на весь мир рождение нового независимого государства. Людям старшего поколения трудно верилось в это, ибо сила и могущество прежней политической системы представлялись незыблемыми, казалось, нет силы, которая могла бы разрушить десятилетиями устоявшиеся, окаменевшие догмы и постулаты. Но это произошло.Мы впервые почувствовали воздух духовной свободы. Мы выбросили тяжкие путы прошлого. Мы освободились, встали с колен, воспряли духом. Однако наступил момент, когда на смену эйфории пришло осознание реальности, понимание ответственности в деле построения самостоятельного полноценного государства. Но прежде чем стать состоявшимся государством, надо было пройти непростые годы внедрения новых понятий, противостояния разных взглядов и убеждений, требовались решительные, радикальные действия. Мы нередко дейст­вовали методом проб и ошибок.Но Казахстан начал и прошел этот путь. И этот великий поход возглавил Первый Президент Республики Казахстан ­Нурсултан Назарбаев.Вся дальнейшая судьба, достижения и успехи, признание мировых держав, интересные перспективы Казахстана в современной эпохе связаны с именем и выдающейся государственной деятельностью Лидера нации.Нам предстояло пройти трудные перевалы и переходы. В первую очередь надо было добиться единства народа, суметь направить его добрую волю, усилия на созидание, мобилизовать на преодоление разрастающегося массового экономического, нравственного кризиса, срочно проводить широкую модернизацию экономики, осваивать новые технологии, привлекать иностранные инвестиции, интенсивно выходить на международную арену, устанавливать контакты и сотрудничество с мировым сообществом, обеспечивать безопасность и оборону…Первый Президент страны с первого дня самостоятельной государственности задает тон, применяет новую методику руководства, изучая мировой опыт, прак­тику, учится сам, заставляет учиться всех нас, членов Правительства и всех государственных служащих.История государств, так же как и история всего человечества, многогранна и безбрежна. Осмыслению поддаются, как правило, лишь некоторые рельефные события, созидательные процессы, масштабные, разрушительные войны, действия и деятельность отдельных выдаю­щихся личностей, оказавших влияние на эти события или на ход истории. История не создается сама по себе. Ее творят народы и их одаренные, яркие предводители. Не случайно народ оценивается по наиболее талантливым, прогрессивным его представителям, благодаря которым он выходит на историческую арену, приобретая известность.Судьба народа Казахстана в этом смысле сполна насыщенна как трагическими событиями, периодами, так и выдающимися личностями, решительно посвятившими свою жизнь свободе, независимости и счастью народа. Как свидетельствует история, к сожалению, на этом пути жертв и поражений бывает много. Память народа ценна не только для того, чтобы помнить прошлое, но и для того, чтобы, отдавая дань уважения прошлой борьбе за независимость, впредь не повторять поражений и ошибок прошлых лет. Суметь выбрать беспроигрышный путь роста и развития, сохранения и укрепления государства, обеспечить его дееспособность в противостоянии с современными и будущими вызовами, обеспечить конкурентоспособность в мировом сообществе. Вот главные приоритетные ценности нашей государственности, о которых постоянно говорит Глава нашего молодого государства, Елбасы Нурсултан Назарбаев.Эпоха Нурсултана Назарбаева, являясь историческим, естественным продолжением казахской государственности, в корне отличается от всех предыдущих периодов как по форме, так и по содержанию.Анализ становления нашей современной государственности показывает совершенно уникальный путь развития, выбранный Лидером нации с первых дней нашей независимости.В начале строительства новой государственности много было различных высказываний относительно будущего, особенно зарубежных аналитиков. Кто-то предсказывал корейский, кто-то турецкий путь реформ, но они не знали казахстанских особенностей. Нурсултан Абишевич, изучая и перенимая лучший опыт многих стран, объявил казахстанский путь развития.В 1995 году Президент на всенародный референдум выдвигает проект новой Консти­туции, за которую высказались 98% голосовавших. В ней права и свободы человека, благосостояние общества выступают основным лейтмотивом. Все прошедшие 20 лет потенциал Конституции уверенно служит нашему обществу для улучшения качества правовых отношений.Нередко, мысленно пропуская через свое сердце трудные первые годы нашей государственности, задаюсь вопросом: "Куда и по какому пути мы пошли бы, если у руля республики оказался кто-то другой?" Неизвестно. Но таких бы успехов, которыми гордимся сегодня, точно не было бы. Слава богу, что у руля стоит именно Нурсултан Назарбаев.Получив мандат почти стопроцентного доверия на первых же всенародных выборах Президента Республики, Нурсултан Назарбаев еще в 1991 году без замешательства и колебаний в кратчайшие сроки смог предложить народу реальную концепцию и обоснованную программу вывода страны из социально-экономического и политического кризиса.Кризис и внутриполитический хаос на постсоветском пространстве в первой половине 90-х годов прошлого столетия были самым тяжелым наследством после развала Советского Союза. Во многих регионах отмечались гражданское неповиновение, растерянность, безысходность, конфликты между этническими группами, и они быстро распространялись по всему пространству бывшего Союза. Эти проблемы подхлестывались остановкой крупных и малых заводов и фабрик, сворачиванием производств, разрастанием массовой безработицы.Что можно было сделать в этой ситуа­ции? Как направить могучую волну и огромный потенциал населения в конструктивное русло? Как ответить на многочисленные вопросы общества?Вот здесь и проявились подлинные лидерские качества Нурсултана ­Абишевича. Он чутко и тонко чувствовал время и новые вызовы. Будучи в составе первого Правительства независимого государства, каждый из нас не только испытывал огромную ответственность перед страной и обществом, но и учился жить в новых условиях политической и государственной системы. Мы открывали двери в новый мир. Мир открывал нас.Первостепенное значение придавалось открытости, прозрачности всех принимаемых мер, регулярному оперативному информированию населения о конкретных действиях. При этом Президент делал объек­тивный упор на понимание и поддерж­ку новых мер в критических условиях социально-экономического положения. Для Президента и Правительства все вопросы и проблемы жизнедеятельнос­ти республики были одинаково важны и первостепенны. Президент в кратчайшие сроки сформировал все необходимые новые государственные структуры, Правительство, определил новые задачи. Практически каждый день встречался с народом, делал заявления по конкретным ситуациям, отвечал на вопросы населения, комментировал события для СМИ.Такая организация работы руководства страны в первую очередь способствовала налаживанию контактов между властью и населением. Этот стиль вызывал доверие, возрождая надежду на будущее. Люди начали чувствовать и понимать свою сопричастность к жизни общества, государства. Президент предложил населению проект концепции экономических и политических реформ. Оперативно была разработана стратегия выхода из экономического кризиса и идео­логическая концепция нового общества. Эти документы сыграли позитивную роль в первые годы становления нашей государственности, в обеспечении стабильности и межэтнического согласия и единства общества в новых условиях.Практически еженедельно проводя заседания Президиума Правительства, Президент заряжал сильным и активным ритмом работу Кабмина, при этом придавая особое значение не только реализации намеченных мер, но и рассмат­ривая новые, нестандартные пути преодоления кризисных проблем, преград. Наладилась хорошая традиция и стали системой регулярное информирование населения через СМИ, выезды руководителей государственных органов, должностных лиц в регионы, на места с разъяснением политики государства. Установился постоянный прямой диалог населения с властью. Открыто говорилось о проблемах, задавались острые, неудобные вопросы, на которые ответы искали вместе.Нурсултан Абишевич, предлагая понятную формулу «сначала – экономика, потом – политика», прежде всего имел в виду объединение людей вокруг общих интересов. Уровень и качество жизни – вот главные критерии и смысл названной формулы. Эта идея, выражая общие интересы, становится реально действующим инструментом. Инструмент работает весьма эффективно. Идея конкретно отвечает нуждам и запросам каждого из нас. Через такую формулу происходит осознание того, что никто не устроит благополучную жизнь, кроме нас самих. Подспудно формируется новое мировоззрение в области экономики и общественных процессов. Именно эта формула оказала решающее влияние на налаживание производства, создание рабочих мест, открытие и рост малого бизнеса, что, естественно, создает позитивный фон для сохранения стабильности в обществе, обеспечения взаимопонимания и межэтнического, межрелигиозного согласия. Вот это и есть идеология. Идеология – это убеждение в целях достижения успехов на благо жизни.Искусство управления заключается еще и в том, что, выдвигая такой лозунг, Глава государства вовсе не отодвинул на "задворки" политические, демократические реформы. Все принятые законы, меры предполагают внедрение рыночных форм экономики, которые сами по себе нацелены на демократизацию системы. Установление надежной законодательной базы, правовой гарантии для беспрепятственного участия в экономической деятельности государства, которая выводит каждого гражданина на достойную жизнь, это и есть повседневная работа власти всех уровней. Это главная цель государственной политики, во имя чего проводится реформа.Согласие, взаимное доверие и уважение различных слоев общества утверждаются и закрепляются благодаря выверенной, справедливой правовой политике, которая является зеркалом современного общества. Еще в первые годы независимости многие зарубежные аналитики, указывая на полиэтничность Казахстана, прогнозировали непримиримые конфликты и противоречия в нашем обществе. Но эти аналитики не смогли предположить эффективные правовые действия со стороны государственных институтов. Вопреки пессимистическим прогнозам Нурсултан­ Абишевич предложил множество инициатив в этом направлении, которые, быстро и гармонично внедрившись, стали частью нашего динамичного общества.Наиболее популярным институтом сегодня можно назвать Ассамблею народа Казахстана – детище Главы государства, образованное в целях достижения единства и согласия между представителями различных этнических групп, проживающих в нашей стране. Этот проект за 20 лет своей деятельности достиг впечатляющих положительных результатов, о которых знают не только казахстанцы, но и далеко за пределами нашей страны. АНК получила признание ООН и ОБСЕ как лучшая положительная практика достижения межнационального согласия. Ассамблее отведено достойное место в Конституции РК, что обогатило содержание нашего правового поля. Сейчас этот опыт нашей страны вызывает интерес международного сообщества.Уникальные, бесценные положительные результаты получены также от съез­дов лидеров мировых и традиционных религий, которые регулярно проводятся в Астане по инициативе Нурсултана Назарбаева.Все эти события и процессы, вошедшие в жизнь в результате глобальных творческих поисков Главы государства, безусловно, создают позитивный имидж нашей стране, способствуют демократизации общества, подтверждают нашу приверженность к правовому развитию. Различные общественные институты соз­дают благоприятные условия для людей в гражданском обществе.Одно из многогранных управленческих качеств Нурсултана Абишевича – его постоянный и неустанный творческий поиск. В этом он уникален и оригинален. Удивительно то, что он, обладая колоссальными энциклопедическими знаниями, продолжает учиться и познавать, подавая пример каждому из нас. Его выступления, доклады, другие творческие труды – яркое, неповторимое свидетельство тому. Имея огромную государственную, международную, политическую нагрузку, он находит время для чтения новинок художественной, политической литературы, просмотра актуальных фильмов, посещения театров, спортивных занятий и соревнований, регионов, встреч и бесед с людьми. Безус­ловно, поневоле заговоришь о необыкновенной энергетической, пассионарной силе Лидера нации. Нельзя не сказать о том, что и народ привык видеть своего Лидера постоянно в блестящей физической и интеллектуальной форме. Стало нормой в каждом выступлении Главы государства находить новые предложения, интересные мысли, реальные, перспективные цели. Образ и имя Президента стали для миллионов людей, особенно молодежи, светлым идеалом, примером для подражания, о чем свидетельствует наречение сотен, тысяч новорожденных емким, твердым именем Нурсултан.Наш народ, переживший сполна тяжелые трагедии, лишения, репрессии, навязанные извне различными политическими системами, возродив свою государственность во главе с Первым Президентом республики, открыл новую эпоху своей истории. За прошедшие четверть века, благодаря профессиональной государственной деятельности Нурсултана­ Назарбаева, современный Казахстан не только возродился как государство, но и сумел позиционировать себя как страна, защищающая и уважающая права человека, как достойный международный партнер и конкурентоспособное, сильное, перспективное государство.За исторически короткий период мы прошли путь, равный столетиям. Благодаря сплоченности народа Казахстана и его поддержке важных инициатив своего Президента мы преодолели экономический кризис, поднялся уровень жизни населения, из года в год осваиваются новые технологии, открываются новые рабочие места. Реализуя Стратегию Президента "Казахстан-2030", наша республика вошла в число 50 развитых стран мира, теперь стоит задача выйти в первые ряды 30 развитых государств.Казахстан стал не только узнаваемой страной, но и эффективным, авторитетным государством в мировом сообществе.Президент РК, объявив пять новых инсти­туциональных реформ в рамках Стратегии развития Казахстана до 2050 года, определил конкретные 100 шагов, которые будут работать на благосостояние страны и народа.В этом контексте Президент на первый план выдвинул профессионализм государственных служащих, необходимость проведения новых реформ в судебной системе, успешное проведение которых, безусловно, поднимет качество жизни населения.