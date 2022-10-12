Фото: пресс-служба президента РК
Президент , Международное сотрудничество
Президент Токаев наградил эмира Катара орденом "Алтын Қыран"

Президент РК Касым-Жомарт Токаев вручил находящемуся в Казахстане с государственным визитом эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани высшую государственную награду Республики Казахстан – орден «Алтын Қыран», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ N1.

В ходе церемонии вручения ордена глава нашего государства отметил авторитет эмира Катара среди соотечественников, его мудрость в деле руководства страной и выдающиеся личные качества, а также значительный вклад в сохранение безопасности и стабильности в мире.

Как напомнил Касым-Жомарт Токаев, на встрече с шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Дохе в этом году была достигнута договоренность об установлении стратегического партнерства между двумя государствами. Президент Казахстана подчеркнул, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления дружественных отношений.

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани сказал, что рад посетить нашу страну во второй раз, и высказал благодарность Касым-Жомарту Токаеву за вручение высшей награды Республики Казахстан.

 

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