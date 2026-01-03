Николас Мадуро, по словам президента США, вместе с женой был захвачен и вывезен из Венесуэлы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Bild

Фото: AFP

«США успешно провели полномасштабный удар по Венесуэле, Николас Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны», — написал Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Это первое заявление президента США с начала ударов по Венесуэле. Ранее газета The New York Times сообщила, что неизвестно, где именно находится Мадуро.

Как сообщалось, сегодня в столице Венесуэлы прогремел ряд взрывов.