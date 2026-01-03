В столице Венесуэлы прогремел ряд взрывов

В мире
47

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно обещал провести операцию в Венесуэле в рамках усилий по оказанию давления на режим Николаса Мадуро с целью заставить его покинуть свой пост, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Matias Delacroix/AP Photo/picture alliance

В столице Венесуэлы - Каракасе - раздаются взрывы. Об этом в субботу, 3 января, сообщили агентства AP и Reuters.

По их данным, над городом были заметны низколетящие самолеты, виден минимум один столб дыма. В южной части столицы, недалеко от крупной военной базы, отключилось электричество.

По оценкам AP, прозвучали минимум семь взрывов. Правительство Венесуэлы пока не прокомментировало ситуацию.

По данным корреспондентов CNN, первый взрыв зафиксирован примерно в 01:50 по местному времени (08:50 мск).

"Один из них был настолько сильным, что после него задрожали стекла", - сообщила корреспондент Осмарри Эрнандес.

Жители ряда районов выбежали на улицы.

Венесуэльские СМИ Efecto Cocuyo и Tal Cual Digital передали, что взрывы были слышны и в Ла-Гуайре к северу от Каракаса, на побережье страны, а также в Игуэроте (штат Миранда).

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно обещал провести операцию в Венесуэле в рамках усилий по оказанию давления на режим Николаса Мадуро с целью заставить его покинуть свой пост.

#США #атака #Венесуэла

Популярное

Все
Государственные номерные знаки теперь можно выбирать самостоятельно
Токаев подписал закон, касающийся возврата незаконно приобретенных активов
В Казахстане создадут целостную и устойчивую систему образования
В Уголовный кодекс и УПК внесены дополнения
Налоговая реформа: информация по переходному положению
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
В столице Венесуэлы прогремел ряд взрывов
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Новоселье под Новый год
Труд – это шанс на новую жизнь
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Нефтегазохимия: прорыв в переработке углеводородов
Победы, звезды и рекорды: какие события порадовали казахстанцев в 2025 году
Вынесен приговор сотрудникам спецЦОНа
Справедливость без барьеров: судебная реформа и отправление правосудия в 2025 году
Праздник к нам приходит: как Астана готовится встретить Новый год
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
Зимнее настроение
Молодые солдаты творческого взвода дали клятву на верность родине
Казахстанское кино в 2025 году: громкие премьеры и миллиардные сборы
20 дронов запустили в небо в Актобе
Бозок: связующая нить между Великой степью и Анатолией
Водопровод – за счет возвращенных активов
С учетом потребностей рынка труда
Трехэтажное здание сгорело в Астане
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
Ключевой ориентир – человекоцентричность
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров

Читайте также

Опубликованы данные мировых запасов нефти по странам
В Турции отменили более 60 рейсов 31 декабря из-за непогоды
В Японии произошло землетрясение
Стали известны самые подорожавшие товары в мире в 2025 году

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]