Фото: Matias Delacroix/AP Photo/picture alliance

В столице Венесуэлы - Каракасе - раздаются взрывы. Об этом в субботу, 3 января, сообщили агентства AP и Reuters.

По их данным, над городом были заметны низколетящие самолеты, виден минимум один столб дыма. В южной части столицы, недалеко от крупной военной базы, отключилось электричество.

По оценкам AP, прозвучали минимум семь взрывов. Правительство Венесуэлы пока не прокомментировало ситуацию.

По данным корреспондентов CNN, первый взрыв зафиксирован примерно в 01:50 по местному времени (08:50 мск).

"Один из них был настолько сильным, что после него задрожали стекла", - сообщила корреспондент Осмарри Эрнандес.

Жители ряда районов выбежали на улицы.

Венесуэльские СМИ Efecto Cocuyo и Tal Cual Digital передали, что взрывы были слышны и в Ла-Гуайре к северу от Каракаса, на побережье страны, а также в Игуэроте (штат Миранда).

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно обещал провести операцию в Венесуэле в рамках усилий по оказанию давления на режим Николаса Мадуро с целью заставить его покинуть свой пост.