Президент выступил на научно-практической конференции «Конституция и государственность: диалог права и будущего», посвященной 30-летию Конституции Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

«С 2019 года мы поэтапно реализовали несколько пакетов политических реформ, последовательно модернизировали политическую систему. Многие из присутствующих в этом зале были участниками этих крупных преобразований. Откровенно говоря, мы столкнулись со скепсисом со стороны определенной части политических кругов и даже с неприятием инициатив, направленных на обновление нашего общества. Сегодня мы убеждаемся в правильности нашего стратегического выбора, который ведет нас по пути прогресса к цивилизованному обществу», - отметил Глава государства.

Он отметил, что референдум 2022 года зафиксировал беспрецедентный уровень консолидации нации вокруг поставленных перед государством стратегических задач. Всеобщая поддержка гражданами предложенного им нового политического курса усилила его необратимость. В течение очень короткого по историческим меркам времени общество пережило фундаментальную эволюцию в сторону политической зрелости и гражданской ответственности.

«Развернуть вспять начатый процесс строительства Справедливого Казахстана уже никто не сможет. Вернуться в прошлое не позволят прежде всего молодые граждане нашей страны. Образованное поколение молодых людей устремлено в будущее, они хотят видеть Казахстан цивилизованным государством, идущим в ногу с требованиями новой эпохи. В конечном счете, конституционная реформа придала мощный импульс процессу политической модернизации. Усилилась роль Парламента, возросла ответственность Правительства. Произошло перераспределение полномочий центральных и местных органов исполнительной власти», - продолжил Президент.

Он напомнил, что по новым правилам были проведены выборы Президента, Сената, Мажилиса и маслихатов. В органах представительной власти теперь представлены граждане и движения, имеющие разные политические взгляды. Места в Парламенте получили различные политические партии. Смешанная избирательная система открыла дорогу независимым кандидатам. 90% депутатов маслихатов всех уровней были избраны по одномандатным округам.

Касым-Жомарт Токаев продолжил, что в течение четырех лет по новым правилам были избраны все сельские акимы. При этом большинство из них – граждане, которые ранее не работали на государственной службе. Таким образом, к власти приходят представители нового поколения. С этого года у граждан появилась возможность напрямую избирать акимов районов и городов областного значения. Несомненно, это беспрецедентная практика в регионе Центральной Азии.

В стране воплощается в жизнь концепция «Слышащего государства». Казахстанцы стали активнее участвовать в процессе принятия решений, касающихся жизни государства. Особенно очевидным стало совпадение интересов власти и общества при реализации реформ. Все преобразования в стране осуществляются, прежде всего, во имя народа и будущих поколений.

«Поэтому в этот торжественный момент я хочу искренне поблагодарить всех соотечественников, участвовавших в этом историческом процессе. Действующая Конституция – это Основной закон, определяющий путь к передовому будущему и служащий на благо народа. Реформы, которые получили всеобщую поддержку, еще больше укрепили созидательный дух нашей Конституции. Нынешний этап, безусловно, является важной вехой кардинальной модернизации в истории страны. Конституция провозгласила высшими ценностями человека, его жизнь, права и свободы. Этот основополагающий принцип должен неукоснительно соблюдаться. В целях его реализации был проведен ряд реформ. Создан Конституционный Суд – важнейший институт, обеспечивающий верховенство права в стране. Теперь граждане, которые считают, что определенные законы нарушают их права и свободы, могут обратиться в этот орган. За последние 2,5 года в Конституционный Суд поступило более 11 тысяч обращений. Это свидетельствует о высоком доверии граждан к введенному институту конституционного контроля. Целый ряд неконституционных норм был выведен из правовой системы», - отметил Президент.

Теперь, по его словам, решения и правовые позиции Конституционного Суда составляют основу нового правоприменения, соответствующего духу справедливости.

С введением Административного процедурно-процессуального кодекса кардинально изменились подходы к регулированию публично-правовых отношений граждан с государством. Благодаря инновационным новеллам Кодекса традиционная линия судов на защиту исключительно государственных интересов претерпела положительную эволюцию, решения судов стали менее субъективными, более справедливыми. Нынешняя статистика показывает, что граждане и предприниматели выигрывают до 60 процентов дел против государственных органов.

«Проведенные реформы существенно повысили доверие к судебной системе, сделали процесс отбора и назначения судей более справедливым и прозрачным, усилили независимость судей. Было усовершенствовано судебное администрирование, началась полноценная оцифровка судопроизводства. Ранее от граждан поступали многочисленные жалобы на отсутствие возможности обжаловать дела. Поэтому важным шагом в модернизации судебной системы Казахстана стало создание кассационных судов и введение с 1 июля 2025 года так называемой сплошной кассации», - отметил Президент.

В результате конституционной реформы усилены надзорные полномочия органов прокуратуры. Конституционный статус получил институт Уполномоченного по правам человека с открытием представительств во всех регионах. Теперь его независимость и иммунитет гарантированы Основным законом. Кроме того, Омбудсмен наряду с Генеральным прокурором наделен правом обращения в Конституционный Суд, заключил Токаев.