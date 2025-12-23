Государство неизменно будет поддерживать преданных своему делу граждан, заверил он
Президент Касым-Жомарт Токаев вручил ключи от квартир сотрудникам Генеральной прокуратуры, Службы государственной охраны и МВД, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Накануне Нового года группе сотрудников прокуратуры и силовых структур было предоставлено жилье. Выступая на торжественной церемонии в Акорде, Глава государства подчеркнул, что обеспечение национальной безопасности, защита прав граждан и охрана общественного порядка – это задачи особой стратегической важности.
– Вы вносите огромный вклад в сохранение стабильности и спокойствия в стране, неустанно трудитесь во имя обеспечения справедливости и утверждения в обществе принципа «Закон и Порядок». Несмотря на сложные условия работы, вы верно служите государству как высокопрофессиональные и ответственные специалисты. Выражаю всем вам искреннюю признательность. Безупречная служба всегда должна оцениваться по достоинству. Государство неизменно будет поддерживать таких преданных своему делу граждан, как вы, – сказал Касым-Жомарт Токаев.