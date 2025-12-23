Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев вручил ключи от квартир сотрудникам Генеральной прокуратуры, Службы государственной охраны и МВД, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Накануне Нового года группе сотрудников прокуратуры и силовых структур было предоставлено жилье. Выступая на торжественной церемонии в Акорде, Глава государства подчеркнул, что обеспечение национальной безопасности, защита прав граждан и охрана общественного порядка – это задачи особой стратегической важности.