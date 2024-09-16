Президент вручил Золотую звезду и орден «Отан» Сату Токпакбаеву

Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

На прошлой неделе Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении Сату Токпакбаеву звания «Халық қаһарманы»

Фото: пресс-служба президента РК

В Акорде состоялась церемония вручения видному государственному и общественному деятелю, генерал-полковнику, ветерану органов национальной безопасности и обороны «Халық қаһарманы» Токпакбаеву Сату Бесимбаевичу знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Сат Токпакбаев пользуется большим уважением в обществе, а его биография неразрывно связана с жизнью страны.

«Вы верно служили нашей Родине. Сразу после обретения Независимости Казахстаном Вы выполняли особо ответственные задачи, неустанно трудились во имя сохранения стабильности и целостности нашей страны. Это настоящий подвиг. Мы ценим, что и сейчас Вы трудитесь во благо народа. Вы достойный гражданин Казахстана», – подчеркнул глава государства.

В свою очередь Сат Токпакбаев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за признание его заслуг в сфере национальной безопасности и обеспечения стабильности страны.

«Я целиком и полностью разделяю Ваши усилия по построению Справедливого Казахстана и Вашу политику, направленную на превращение нашей Отчизны в страну, отвечающую чаяниям народа. Я неизменно поддерживаю Ваш курс на укрепление нашей Независимости! Пусть в Казахстане никогда не будет ни внутренних, ни внешних конфликтов! Пусть в нашей стране всегда царят стабильность, единство и сплоченность», – сказал Сат Токпакбаев.

В торжественном мероприятии также приняли участие государственный советник Ерлан Карин, руководитель администрации президента Айбек Дадебай, председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев.

#награждение #орден #Сат Токпакбаев #Золотая звезда

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