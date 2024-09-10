Сату Токпакбаеву присвоено звание «Халық қаһарманы»

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении звания «Халық қаһарманы» Токпакбаеву С.Б., сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«За выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан присвоить звание «Халық қаһарманы» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» Токпакбаеву Сату Бесимбаевичу – государственному деятелю», - говорится в тексте указа.
Настоящий указ вводится в действие со дня подписания, отмечено в официальном документе.
Государственные и международные награды, премии, почетные звания Сата Токпакбаева:
Ордена: «Данк» (1997), «Барыс» ІІІ степени (15.12.2008), «Барыс» I степени (2019), «Отан» (10.09.2024);
Звание «Халық қаһарманы» (10.09.2024);
Медали, в том числе СССР, Казахстана, Российской Федерации, Таджикистана и Кыргызстана;
Человек года (Алтын Адам) в номинации «Военный года» (2000, 2001);
Почетный гражданин Алматинской области;
Почетный гражданин города Алматы (09.2023).
Воинское звание - генерал-полковник (05.2001).