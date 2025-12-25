Президент выступил с заявлением о легендарном полководце Момышулы

Глава государства провел встречу с общественностью Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Президента РК

В ходе своего выступления Глава государства сообщил, что принял решение присвоить звание «Халық қаһарманы» Бауыржану Момышулы

- Вчера исполнилось 115 лет со дня рождения Бауыржана Момышулы. Легендарный полководец широко известен своими подвигами не только в нашей стране, но и за рубежом. Наш народ чтит его доблесть. Однако выдающемуся батыру официально не было присвоено звание «Халық қаһарманы». Известно, что общественность области, представители интеллигенции, в том числе и молодежь, не раз поднимали этот вопрос. Мы должны восстановить историческую справедливость. Поэтому я как Глава государства принял решение присвоить звание «Халық қаһарманы» Бауыржану Момышулы. Сегодня я подписал Указ, который будет обязательно опубликован. Имя нашего батыра, ставшее символом подлинного патриотизма и доблести, всегда будет служить примером, - сказал Токаев.

Он отметил, что мужество Бауыржана Момышулы – это не просто легенда, это неоспоримый факт, подтвержденный подлинными документами и признанный героями Великой Отечественной войны.

- Общество, которое чтит своих соотечественников за их героические поступки и самоотверженный труд, никогда не потерпит поражения, - подчеркнул Президент.

Также он предложил новой военной школе-интернату присвоить имя Бауыржана Момышулы.

- Сегодня я посетил новую военную школу-интернат в Таразе. Это первое подобное учебное заведение, которые было открыто на юге страны. Предлагаю присвоить школе-интернату имя прославленного героя и уроженца этих мест Бауыржана Момышулы. Подобные школы должны быть созданы во всех регионах. Правительству предстоит проработать данный вопрос. Нам нужно дать подрастающему поколению качественное образование, привить молодежи чувство патриотизма, - добавил Касым-Жомарт Токаев.

