Фото: Минтуризма и спорта РК

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька ознакомился с ходом строительства Национального спортивного университета в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Этот масштабный объект является одним из крупнейших инфраструктурных проектов в сфере спорта и будет функционировать как многопрофильный образовательный центр. Завершение строительства запланировано до конца текущего года.

"Инфраструктура Национального спортивного университета предусматривает систему непрерывного образования и включает научно-исследовательский центр, медицинско-оздоровительный комплекс, здание колледжа, стадион, общежитие на 1000 мест, крытый легкоатлетический манеж, олимпийский бассейн, спортивный комплекс и жилой корпус для преподавателей", - говорится в пресс-релизе.

Витольд Банька дал высокую оценку строительству и выразил уверенность, что в будущем университет станет центром подготовки не только казахстанских, но и международных специалистов и спортсменов, способных внести вклад в развитие мирового спорта.