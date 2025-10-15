Президент WADA ознакомился со строительством Национального спортивного университета

Спорт
0
Венера Баталова
корреспондент

Завершение строительства запланировано до конца текущего года

Фото: Минтуризма и спорта РК

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька ознакомился с ходом строительства Национального спортивного университета в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Этот масштабный объект является одним из крупнейших инфраструктурных проектов в сфере спорта и будет функционировать как многопрофильный образовательный центр. Завершение строительства запланировано до конца текущего года. 

"Инфраструктура Национального спортивного университета предусматривает систему непрерывного образования и включает научно-исследовательский центр, медицинско-оздоровительный комплекс, здание колледжа, стадион, общежитие на 1000 мест, крытый легкоатлетический манеж, олимпийский бассейн, спортивный комплекс и жилой корпус для преподавателей", - говорится в пресс-релизе.

Витольд Банька дал высокую оценку строительству и выразил уверенность, что в будущем университет станет центром подготовки не только казахстанских, но и международных специалистов и спортсменов, способных внести вклад в развитие мирового спорта.

#Спорт #университет

Популярное

Все
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
В Национальном музее стартовала международная выставка
Благодаря передовым технологиям и господдержке
В Алматы открылся теннисный центр «Алатау»
Фотовыставка о работе полицейских прошла в Доме дружбы
Зафиксирован рекордный урожай
Казахстан и ФАО расширяют партнерство
Поднялись в рейтинге UCI World Tour
Три золота в копилке
Фариза – сильнейшая
Создание однопалатного Парламента – судьбоносный вопрос для страны
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
В Жамбылской области совершенствуется работа системы здравоохранения
Премьер-министр: прирост ВВП Казахстана по итогам третьего квартала вырос на 6,3%
Чтоб жили внуки в городе зеленом
«Бекзат»: путь человека и чемпиона
Распоряжение Главы государства о назначении
Чистоту наводим вместе
История начинается с учителя
Гуманитарное измерение инноваций
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Лювак для бодрости
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
За пловом и природой – в Таджикистан
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Астана - Щучинск
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Стекольный завод запущен в Алматы
О погоде в Казахстане до пятницы сообщили синоптики
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Казахстанские бабушки покорили европейский подиум
Обещания в бензобак не зальешь
К вопросу о заторах на границе
Перспективы развития атомной энергетики обсудили в области Абай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
В Таразе начнут собирать трактора
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане

Читайте также

Президент WADA ознакомился со строительством Национального …
Поднялись в рейтинге UCI World Tour
Фариза – сильнейшая
Три золота в копилке

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]