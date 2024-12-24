Президентская новогодняя ёлка прошла в Астане

Столица
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Дана Аменова
корреспондент

В празднике приняли участие 300 детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Фото: акимат Астаны

В Президентском центре Астаны прошла новогодняя ёлка для маленьких жителей столицы. Мероприятие было организовано от имени президента РК и акимата Астаны. Заместитель акима Астаны Есет Байкен поздравил юных жителей города с наступающим Новым годом, подчеркнув важность создания благоприятных условий для их развития и успеха.

«Уважаемые друзья, наши юные таланты! Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Мы стремимся создать такие условия, чтобы каждый из вас мог реализовать свои таланты, учиться, развиваться и находить новых друзей. Для этого в нашем городе строятся новые школы, дворцы творчества, спортивные площадки, а также создаются новые парки и скверы. Мы хотим, чтобы наше будущее поколение — а это вы, наши дорогие дети — выросло здоровыми, образованными и умными людьми. Желаю, чтобы вы достигли больших высот в будущем», — отметил Есет Байкен.

В празднике приняли участие 300 детей, среди которых были сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, представители малообеспеченных и многодетных семей, дети с инвалидностью, с особыми образовательными потребностями, а также одарённые дети, добившиеся успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни.

«Новый год — это время, когда каждый ребёнок должен чувствовать себя важным и любимым. Это замечательная инициатива, которая сочетает в себе воспитание на основе глубоких человеческих и национальных ценностей. Сценарий мероприятия не только помогает детям развивать свои таланты, но и учит их важным жизненным принципам, таким, как уважение к старшим и внимательное отношение к окружающим. Важно, что внимание уделяется не только академическим достижениям, но и формированию нравственного фундамента, что является залогом будущих успехов и гармоничного развития молодёжи», — отметил руководитель Управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев.

Праздничная программа была насыщенной и разнообразной. Для участников выступили победители международных конкурсов «Славянский базар в Витебске» и телешоу «Голос. Дети», а также известные звезды казахстанской эстрады.

Ведущие и аниматоры выступали в костюмах персонажей казахских и мировых сказок, а новогодняя атмосфера была подчеркнута ярким графическим контентом, который транслировался на круговых LED-экранах.

В районных акиматах в предновогодние дни также проводятся елки для юных жителей столицы.

#дети #Астана #акимат #елка

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