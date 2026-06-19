Президенты Казахстана и Черногории провели переговоры в узком составе

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан придает особое значение первому в истории визиту Главы государства Черногории, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Наша страна рассматривает этот визит как очень важное событие для нашей страны.

– Уверен, что результаты наших переговоров придадут новый импульс двусторонним отношениям. Наши соотечественники хорошо знают Черногорию. Многие наши граждане ежегодно отдыхают в Вашей стране и возвращаются с хорошими впечатлениями. Пользуясь случаем, поздравляю Вас с 20-летием независимости Вашей страны. За эти годы мы установили хорошие отношения. Думаю, необходимо наполнить наше взаимодействие новым содержанием, для этого нет никаких препятствий. Состав сопровождающей Вас деловой делегации весьма солидный. Это демонстрирует Ваше намерение укреплять масштабные экономические и деловые связи, – сказал Президент.

Яков Милатович в свою очередь поблагодарил за приглашение посетить Казахстан с визитом.

– Как Вы уже отметили, это первый официальный визит Президента Черногории в Казахстан. Уверен, что сегодня мы расширим горизонты двустороннего сотрудничества. Этот визит демонстрирует, что наши связи выходят на высокий уровень. Я прибыл сюда как представитель дружественной страны. Вместе со мной приехали представители черногорского бизнеса. Торговые палаты двух стран проведут бизнес-форум, будет подписан ряд меморандумов. Мы знаем, что Черногория является одним из популярных направлений для граждан Казахстана. Мы хотим и дальше укреплять наши связи в этом направлении. Мы хотели бы обсудить с Вами возможности расширения не только политического сотрудничества, но и экономического партнерства, - сказал он.