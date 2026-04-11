Президенты Казахстана и Узбекистана посетили предприятие хлопково-текстильного кластера MERGANTEKS

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев ознакомились с деятельностью хлопково-текстильного кластера MERGANTEKS, который представляет собой вертикально интегрированное производство полного цикла – от переработки сырья до выпуска готовой текстильной продукции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президентам рассказали, что предприятие оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, обеспечивающим эффективность производственных процессов и соответствие международным стандартам качества.

Производственная структура кластера включает хлопкоперерабатывающий завод, две прядильные фабрики, ткацкое и красильное производства, а также швейную фабрику.

Готовая продукция поставляется в Польшу, Турцию, Израиль, Боснию и Герцеговину, Иран и другие государства.

 

