При крушении Ан-28 под Алматы все погибли

Происшествия
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В результате крушения самолета санавиации Ан-28 близ Алматы погибли все пять человек, находившихся на борту воздушного судна, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

"3 октября 2017 года в 19 часов 15 минут в Илийском районе Алматинской области вблизи с. Междуреченск в ходе полета по линии санавиации произошло падение самолета марки "Ан-28" с последующим возгоранием. Предварительно на борту самолета находились 5 человек, которые погибли", – сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.  

По его информации, сейчас на месте происшествия находятся 12 человек и 3 единицы техники Службы пожаротушения Алматинской области, которые выполняют работы по тушению самолета.

Напомним, по данным Комитета гражданской авиации МИР РК, связь с санитарным бортом была потеряна, когда самолет направлялся из Алматы в Шымкент.

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