При крушении Ан-28 под Алматы все погибли

В результате крушения самолета санавиации Ан-28 близ Алматы погибли все пять человек, находившихся на борту воздушного судна, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
"3 октября 2017 года в 19 часов 15 минут в Илийском районе Алматинской области вблизи с. Междуреченск в ходе полета по линии санавиации произошло падение самолета марки "Ан-28" с последующим возгоранием. Предварительно на борту самолета находились 5 человек, которые погибли", – сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.
По его информации, сейчас на месте происшествия находятся 12 человек и 3 единицы техники Службы пожаротушения Алматинской области, которые выполняют работы по тушению самолета.
Напомним, по данным Комитета гражданской авиации МИР РК, связь с санитарным бортом была потеряна
, когда самолет направлялся из Алматы в Шымкент.