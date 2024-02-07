Прибыль падает

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Количество судов, проходящих по этому водному пути, из-за атак хуситов в Красном море сократилось на 36%. По итогам января доходы этой страны от Суэцкого канала упали до 428 млн долларов по сравнению с 804 млн за аналогичный период прошлого года на фоне нестабильной обстановки.

На фоне напряженности в Крас­ном море крупнейшие мировые судоходные компании, в первую очередь контейнерные, в декабре прошлого года заявили о решении перенаправить суда в обход Красного моря – вокруг Африки. Среди них – швейцарская Mediterranean Shipping Company, датская Maersk, немецкая Hapag-Lloyd, французская CMA CGM, британская BP, норвежская Equinor, англо-голландская Shell и ряд других.