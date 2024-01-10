Население нового города Алатау в 2050 году составит 2 млн человек

Общество
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Аменова Дана
Корреспондент

Аким Жетыгенского сельского округа Нурлан Абилев обратился к жителям. Он отметил, что городской статус откроет путь к улучшению условий жизни жителей региона, сообщает Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

По информации акимата Алматинской области, в ходе обращения к населению Нурлан Абилев отметил, что в Жетыгенский сельский округ входят села Жетыген, Жана-арна, Куйган и Енбек. Согласно указу президента, все четыре села станут частью города Алатау. Это придаст большой толчок развитию района и области.

«В будущем, согласно проекту, в городе будут построены новые объекты, появятся рабочие места, учреждения образования, банки. В планах также построить больницу. Сейчас готовится проект Дома культуры. Народ ждал этого дня, вчера жители поздравляли друг друга. В этой связи возникает много вопросов. Причин для беспокойства нет. Все услуги, которые предоставлялись исполнительными органами, будут продолжать осуществляться. Все будет реализовываться планомерно», — заверил Нурлан Абилев.

Глава администрации напомнил, что новая инициатива направлена ​​на привлечение инвестиций, технологий и дополнительных финансовых потоков. Предполагается, что развитие предпринимательской деятельности и увеличение налоговых поступлений будут способствовать повышению инвестиционного потенциала и экономической стабильности региона.

 «Также будут развиваться жилищные фонды, проводиться работа по строительству объектов образования. Немаловажный фактор - строительство новых производств, появление новых рабочих мест. (...) Была озвучена программа развития города к 2050 году, по ней население Алатау должно составлять более двух миллионов человек», — сказал Нурлан Абилев.

По его словам, появление нового города Алатау предполагает модернизацию дорожной сети, объектов инженерной и социальной инфраструктуры, а также создание новых рабочих мест.

«В будущем начнется строительство обводной железной дороги, которая позволит нам перевозить железный транспорт с востока на запад, не входя в Алматы. Вокруг этого логистического кластера будут построены и развиты многие предприятия. Думаю, что никаких сложностей для населения изменения не вызовут. Все услуги, которые предоставлялись исполнительными органами, будут осуществляться в том же порядке», — заключил он.

 

Напомним, указом президента в Алматинской области появится город. Село Жетыген Илийского района станет городом областного значения и будет переименовано в город Алатау. Министерство нацэкономики разработало план организационных мероприятий по созданию нового города Алатау. К слову, вопросы реализации проекта строительства города Алатау (G4 City) в Алматинской области между Алматы и Конаевым недавно обсудили на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова. Согласно плану, он должен стать точкой для привлечения инвестиций, международным бизнес-хабом. За основу будет взят опыт создания таких известных центров мира, как Дубай, Сингапур, Тяньцзинь и др. Население города, по данным областного акимата, на момент создания составляет 52,7 тысячи человек.

#город #акимат #аким #Алматинская область #Алатау

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