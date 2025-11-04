Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Формат «C5+1» – это соз­данная еще в 2015 году дипломатическая платформа, призванная расширить и укрепить диалог и сотрудничество между пятью странами Центральной Азии и Соединенными Штатами Америки.

Изначально встречи проводились на уровне министров иностранных дел, а повестка большей частью была сосредоточена на вопросах безопасности. Однако взаимодействие между странами развивалось и в рамках формата стал обсуждаться гораздо более широкий спектр тем. Сегодня на шестистороннем уровне идет продуктивный диалог по расширению торгово-экономических связей, обеспечению энергетической и региональной безопасности, борьбе с терроризмом и трансграничной преступностью, по развитию гуманитарного сотрудничества.

По инициативе Казахстана в 2022 году был запущен виртуаль­ный секретариат «С5+1» для обеспечения институциональной поддержки и скоординированной реализации достигнутых в рамках формата договоренностей (первое его заседание прошло в 2023-м в Алматы).

Значительный импульс сотрудничеству стран Центральной Азии и США придал первый саммит в данном формате на высшем уровне, который прошел в сентябре 2023 года в Нью-Йорке. Лидеры США, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана подтвердили приверженность укреплению взаимовыгодного партнерства и наметили конкретные шаги для его укрепления и развития.

В частности, в результате достигнутых на саммите договоренностей была запущена бизнес-платформа государственно-частного диалога B5+1 (Business 5+1), чтобы укрепить экономическое сотрудничество стран Центральной Азии с американскими компаниями.

Стоит отметить, что Казахстан – основной центр экономического присутствия США в регионе. На нашу страну приходится 80% американских инвестиций в регионе, в РК работают порядка 630 компаний из Соединенных Штатов. С 2018 году между нашими государствами установлено расширенное стратегическое партнерство, которое последовательно развивается по всему спектру направлений сотрудничества.

В конце октября текущего года, накануне саммита в Вашингтоне, Казахстан посетила делегация из США во главе со специальным посланником Президента по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гором и заместителем государственного секретаря Кристофером Ландау. На переговорах как с Президентом Касым-Жомартом Токаевым, так и с министром иностранных дел Ермеком Кошербаевым американская сторона подтвердила готовность развивать сотрудничество с Казахстаном в сфере безопасности, продвигать совместные коммерческие проекты, особенно в технологическом секторе и области критически важных полезных ископаемых.

Также была выражена общая заинтересованность в углублении регионального взаимодействия, в том числе в рамках диалоговой платформы «C5+1». Глава нашего государства выразил уверенность, что предстоящая встреча на высшем уровне в Вашингтоне будет продуктивной с точки зрения опре­деления ключевых приоритетов долгосрочного сотрудничества.

Спецпосланнник Президента США в свою очередь подтвердил стратегическую значимость Центральной Азии во внешней политике Соединенных Штатов и согласился с Президентом Казах­стана в том, что второй саммит «C5+1» позволит вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень.

Примечательно, что предстоя­щий визит в Вашингтон станет для казахстанского лидера уже второй поездкой в США нынешней осенью: в сентябре Касым-Жомарт Токаев посетил Нью-Йорк, где его рабочая программа включала далеко не только участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках визита Президент Казах­стана переговорил с Президентом США Дональдом­ Трампом, а также провел ряд встреч с представителями Правительства и делового сообщества США.

Многие из этих встреч завершились конкретными договоренностями о совместных проектах и инвестициях: были подписаны 11 соглашений и меморандумов между крупными компаниями Казахстана и США, которые предусматривают инвестиции в экономику нашей страны в объеме 5,2 млрд долларов и охва­тывают стратегически важные отрасли: транспорт, логистику, энергетику и информационные технологии.

Как считает главный эксперт Отдела азиатских исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Алишер Тастенов, предстоящий саммит в Вашингтоне станет важным этапом в развитии диалога «С5+1» и позволит придать ему стратегическую направленность.

В повестку встречи, как ожидается, войдут вопросы углубления экономического партнерства, энергетического сотрудничества, а также развития цифровой и транспортной взаимосвязанности. Особое внимание, по мнению эксперта КИСИ, будет уделено совместным проектам в сфере зеленой энергетики, добычи и переработки критически важных полезных ископаемых, а также созданию благоприятных условий для американских инвестиций в инфраструктуру и инновационные отрасли Цент­ральной Азии.

– Для Казахстана участие в саммите открывает возможность укрепить стратегический диалог с США, продемонстрировать роль страны как ключевого парт­нера в обеспечении устойчивого развития и безопасности, а также продвинуть собственные инициативы по энергетической трансформации, цифровой экономике и укреплению транзитного потенциала. Таким образом, встреча в Вашингтоне способна стать не просто продолжением институционального диалога, но и шагом к развитию долгосрочного партнерства, – подчеркивает Алишер Тастенов.

Он также обратил внимание, что США придают особое значение формату «С5+1», выделяя его как эффективный инструмент взаимодействия с государствами региона.

– В Стратегии национальной безопасности США указано намерение активизировать работу в рамках этой платформы для продвижения инициатив по борьбе с изменением климата,­ обеспечению энергетической и продовольственной устойчивости, развитию транспортной взаимосвязанности и расширению доступа стран Центральной Азии к глобальным рынкам. Администрация Президента Дональда Трампа также рассмат­ривает «С5+1» в качестве важного механизма регионального взаимодействия, – акцентирует эксперт. – В целом участие Соединенных Штатов в региональных инициативах открывает возможности для притока инвестиций и передовых технологий в Казахстан, а также позволяет задействовать американский капитал в международных финансовых институтах, таких как Всемирный банк, Азиатский банк развития и Европейский банк реконструкции и развития.

Опираясь на устойчивую экономику, богатые природные ресурсы и взвешенную многовекторную дипломатию, наша страна уверенно закрепляет позиции лидера в Центральной Азии. Казахстан также последовательно укрепляет свой статус средней державы – ответственного и влиятельного участника международных отношений, способного формировать региональную повестку и выступать связующим звеном между Востоком и Западом, Севером и Югом. В этом качестве республика выступает движущей силой региональных процессов, продвигая ценности стабильности, взаимного доверия и конструктивного взаимодействия.

Такой подход способствует укреплению авторитета Казахстана на международной арене и доверия со стороны ключевых партнеров. Страна усиливает свою инвестиционную привлекательность, повышает устойчивость и создает благоприятную внешнюю среду для решения внутренних задач развития.