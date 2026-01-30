– Салтанат Еркиновна, предстоящий профессиональный праздник – это всегда повод для серьезного разговора о стратегии отраслевого развития. Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал необходимость усиления транзитного потенциала республики, включая создание авиационных хабов. Как на практике претворяется в жизнь решение этой задачи?

– В последние годы работа в этом нап­равлении приобрела по-настоящему стратегический и последовательный характер. Отрасль отходит от концепции аэропорта как просто точки взлета и посадки. Сегодня цель гражданской авиации – трансформация воздушных гаваней в мультимодальные транспорт­но-логистические центры международного уровня. В фокусе внимания сейчас находятся ключевые точки: Астана, Алматы, Шымкент, Актобе, Караганда, Актау и Туркестан. У каждой из них – своя программа развития. Например, в Алматы представлен Генеральный план до 2050 года. Первый этап, который должен быть завершен к 2028 году, включает строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП), нового терминала, параллельной рулежной дорожки и грузового перрона.

Столица и Шымкент также готовятся к масштабным переменам: строительство новых ВПП напрямую повлияет на безопасность и пропускную способность. Актобе делает ставку на модернизацию топливно-заправочного комплекса и создание многофунк­ционального логистического хаба. В Актау уже завершен капитальный ремонт ВПП и рулежных дорожек, на очереди – расширение перрона для обслуживания большего количества воздушных бортов.

Важно отметить, что аэропорты включены в состав специальных экономических зон (СЭЗ), что делает их точками притяжения для инвестиций. При этом определены пять ключевых направлений развития: СЭЗ, доступность авиакеросина, грузовые перевозки, расширение парка воздушных судов и модернизация наземной спецтехники.

– Вы упомянули об авиатопливе. Этот момент всегда был узким горлышком отрасли. Какую роль в повышении доступности авиабилетов играет сегодняшняя ценовая политика?

– Снижение стоимости горючего – фактор прямой зависимости. Сегодня Правительство проводит системную работу по демонополизации этого сегмента рынка нефтепродуктов. Одним из прорывных решений стало предос­тавление национальному оператору дос­тупа к заправочной инфраструктуре аэропортов для прямой заправки «в крыло». Благодаря созданию конкурент­ной среды стоимость авиакеросина в крупных аэропортах, таких как Астана и Алматы, сейчас не превышает тысячи долларов за тонну. Для сравнения: в соседних государствах цены держатся на уровне 1 200–1 300 долларов. Это наше огромное преимущество. Такая политика не только сдерживает рост тарифов для населения, но и делает Казахстан привлекательным для международных транзитных перевозчиков.

– Казахстан сегодня демонстрирует впечатляющие показатели в международных рейтингах безо­пасности. Что стоит за этими цифрами?

– Действительно, результаты последнего аудита ИКАО (Международной организации гражданской авиации) по авиационной безопасности подтвердили: уровень соответствия Казахстана стандартам достиг 95,7 процента. Это феноменальный результат, если учесть, что среднемировой показатель составляет всего 72,01 процента, а средний по Европе – 87,92 процента.

Сегодня республика занимает первое место среди стран СНГ по безопаснос­ти полетов (82 процента) и авиационной безопасности (95,7 процента). Но казахстанские авиаторы не останавливаются на достигнутом. Их приоритетная цель на ближайшее время – прохождение аудита Федерального авиационного управления США (FAA) для получения категории 1. Это даст отечественным авиакомпаниям право выполнять прямые рейсы в США, что станет знаменательным событием для отечественной авиации.

– Говоря о будущем: как комитет планирует развивать маршрутную сеть и новые технологии, такие как беспилотные системы?

– Сейчас наши самолеты летают в 30 стран по 135 маршрутам с частотой более 620 рейсов в неделю. Существенным подспорьем здесь стал режим «открытого неба», действующий в 17 аэропортах Казахстана. Он снимает ограничения на количество рейсов и дает иностранным компаниям право «пятой степени свободы воздуха» – возможность летать через воздушное пространство республики в третьи страны.

Что касается технологий, то отрас­левым министерством утверждена Концепция развития гражданской беспилотной авиации. То есть это не просто «игрушки», а будущее логистики и городской мобильности. В Комитете гражданской авиации работают над созданием системы управления беспилотным движением (UTM), которая позволит координировать полеты дронов и электрических аппаратов вертикального взлета (eVTOL). Это очень важно для безопасности объектов инфраструктуры. Также нами внедряются цифровые проездные документы (Digital Travel Credentials – DTC) и биометрия для того, чтобы сделать путь пассажира «бесшовным» и бесконтактным.

– Салтанат Еркиновна, за каждым взлетевшим бортом стоят люди. Хватает ли в гражданской авиации республики специалистов, особенно пилотов?

– В нашей отрасли сегодня занято около 25 тысяч специалистов. Несмотря на устойчивый рост кадрового потенциа­ла, скрывать не стану – определенный дефицит летного и инженерно-технического состава сохраняется. Причин тому несколько. Во-первых, отрасль развивается опережающими темпами: страна закупает новые самолеты быстрее, чем мы успеваем подготовить для них экипажи.

Во-вторых, авиация – это глобальный рынок. Лицензия пилота и знание анг­лийского языка позволяют специалисту работать в любой точке мира. Это не столько про нехватку кадров в классическом понимании, сколько о жесткой глобальной конкуренции за высококвалифицированные «мозги» и «руки».

Подготовку их ведет наша Академия гражданской авиации, где обучаются четыре тысячи студентов. В республике действует 21 сертифицированный учебный центр. Мы вкладываем огромные ресурсы в переподготовку, чтобы соответствовать мировым стандартам.

– Очень важный вопрос – женщины и авиация. Насколько сегодня живы предрассудки о том, что это «мужская работа»?

– Стереотипы стремительно уходят. И КГА последовательно внедряет принципы гендерного равенства ИКАО. Сегодня женщины составляют около 40 процентов всего персонала граж­данской авиации Казахстана – это более 9 500 человек. У нас более двух тысяч бортпроводниц, 400 технических специалистов и 77 авиадиспетчеров. И, что особенно радует, в республике уже 35 женщин-пилотов. Доля девушек среди студентов Академии выросла до 23 процентов. Профессионализм не имеет пола, и наши женщины ежедневно это доказывают своим трудом и самообладанием в сложных ситуациях.

– Каким вам видится развития отрасли на ближайшее десятилетие?

– Мы понимаем: чтобы расти дальше, нужно не только строить полосы и терминалы, но и создавать такие социаль­ные и экономические условия, чтобы казахстанские специалисты хотели жить и трудиться дома. Гражданская авиация Казахстана сегодня – надежный фундамент для экономики будущего. И я уверена, что наши успехи – это только начало большого полета. Поздравляю всех работников отрасли с праздником! Желаю чистого неба, безопасности и неуклонного движения только вверх!