В небе нет границ, есть только горизонты
Беседовал Игорь Прохоров
1 февраля в Казахстане отмечается День работников гражданской авиации. Праздник, официально утвержденный Указом Правительства в ноябре 2023 года, стал признанием огромного вклада пилотов, инженеров, диспетчеров и сотрудников наземных служб в развитие экономики и укрепление международного авторитета нашей республики. О том, с какими системными достижениями отрасль подошла к очередному рубежу и как исполняются поручения Главы государства по трансформации аэродромов Казахстана в крупнейший международный авиахаб, мы беседуем с председателем Комитета гражданской авиации (КГА) Министерства транспорта РК Салтанат ТОМПИЕВОЙ.