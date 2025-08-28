Новые вызовы – новые решения

Накануне
0
Лилия Сыздыкова

Влияние цифровизации на религиозную сферу обсудят в Астане духовные иерархи

коллаж из архива «КП»

Очередной, VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в Астане 17–18 октября. Ожидается, что участие в нем примут более 100 делегаций из почти 60 стран мира. Среди них – духовные лидеры ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма, зороастризма, синтоизма, а также представители международных организаций, экспертного сообщества, политические и общественные деятели.

Повестка дня предстоящего конгресса была согласована Секретариатом съезда еще в прошлом году. Основная его тема – «Диалог религий: синергия ради будущего». Вместе с тем на полях мероприятия пройдут и секционные заседания. Подчеркивая значимость мероприятия и важную роль религии и духовности в жизни человечества, темы, которые выносятся на рассмот­рение в рамках съездов, всегда отражают актуальные проблемы современного мира в целом. Так, в этом году участникам будет предложено обсудить роль религии в консолидации человечества, борьбе с экстремизмом и обеспечении устойчивого развития, а также то, как меняются духовные ценности в эпоху цифровой реальности и искусственного интеллекта. Внимание к этой теме обусловлено тем, что в цифровую среду переходят очень многие аспекты человеческой жизни, включая и религиозные практики.

Об этом на предыдущем съезде, в 2022 году, говорил и Президент Касым-Жомарт ­Токаев. Он подчеркнул, что новые технологии кардинально меняют все сферы жизни человека, а пандемия COVID-19 только ускорила и углубила этот процесс. С одной стороны, цифровые коммуникации, Интернет и социальные сети играют огромную положительную роль, стирая границы между людьми во всех уголках земли. С другой – нельзя отрицать, что под воздействием цифровых технологий общество фрагментируется и поляризуется.

«Для многих виртуальный мир уже заменяет реальный. Поэтому в новой цифровой реальности нужно по-новому ставить вопрос о культивировании духовных ценностей и нравственных ориентиров. ...Религии во все времена выполняли эту базовую функцию воспитания. Коран, Биб­лия, Тора и другие священные писания пропитаны идеями гуманизма, сострадания и милосердия. Они отвергают агрессию, не приемлют радикализм, осуждают насилие, проповедуют толерантность и умеренность. В современную эпоху высокая миссия религиозных лидеров – нести эти фундаментальные истины людям», – подчеркнул Президент Казахстана, выступая на открытии VII Съезда.

Как отмечает старший эксперт департамента религиоведческой экспертизы Международного центра межконфессио­нального и межрелигиозного диалога Тог­жан Берденгорова, развитие и распространение новых технологий поднимает ряд принципиальных вопросов. Каким становится религиозный опыт в эпоху цифровых алгоритмов? Как сохранить духовную аутентичность в быстро меняю­щейся технологической среде? Какие риски несет внедрение ИИ и цифровых решений в религиозную практику?

«Эти вызовы все чаще становятся предметом международных дискуссий и требуют совместного осмысления на уровне как религиозных лидеров, так и научного сообщества, – подчеркивает эксперт в статье, опубликованной на портале Международного центра межконфессио­нального и межрелигиозного диалога. – В условиях стремительной цифровой трансформации у государств появляется возможность формировать новую форму дипломатии – религиозную цифровую политику, основанную на принципах этики, инклюзивности и цифровой безопасности. Казахстан, обладая опытом проведения межрелигиозных форумов, включая Съезд лидеров мировых и традиционных религий, может сыграть активную роль в продвижении инициатив, направленных на предотвращение проявлений религиозного экстремизма в онлайн-среде, защиту прав верующих в цифровом пространстве, а также развитие устойчивых и открытых межконфессиональных сообществ в виртуальной среде».

Таким образом, по мнению Тогжан Берденгоровой, VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий может стать важным событием в развитии международного религиозного диалога. Впервые, подчеркивает она, на таком уровне будет поднята тема религиозной цифровизации как значимого процесса, который влияет не только на религиозную идентичность, но и на отношения между государствами и общую политическую повестку.

«Форум открывает возможности для обсуждения новых вопросов, связанных с этикой, технологиями и социальной ролью религии в цифровую эпоху. Это показывает, что религия в современных условиях не теряет своей актуальности – наоборот, она принимает новые формы, которые требуют осмысления и совместной работы. Казахстан, выступая организатором и активным участником этого процесса, укрепляет свои позиции как страна, способная предлагать важные инициативы для международного сотрудничества и межрелигиозного взаимопонимания», – отмечает эксперт.

#Астана #цифровизация #религии #Съезд лидеров

