Огни большого города

Вечером минувшего воскресенья площадь Астана в Шымкенте напоминала большой светящийся улей. Потоки людей стекались сюда со всех сторон – семьями, компаниями друзей, с бабушками и дедушками, с детьми. Кто-то катил коляску с малышом, кто-то держал в руках стаканчики с горячим чаем, почти у каждого – телефон наготове, чтобы успеть запечатлеть эти мгновения радости. Площадь гудела голосами, смехом, музыкой. В воздухе витало то самое редкое чувство, которое не спутаешь ни с чем: город ждал чуда.

И оно случилось. Ровно с нас­туплением сумерек, когда небо над Шымкентом стало глубокого синего цвета, вспыхнули огни главной новогодней елки города – и площадь буквально взорвалась аплодисментами. Люди ахнули, дети закричали от восторга, кто-то даже невольно сделал шаг вперед, словно пытаясь подойти ближе к этому светящемуся символу праздника.

Впервые за много лет в самом сердце мегаполиса установили настоящую живую ель высотой 18 метров. Не металлический каркас и не сборную конструкцию, а цельное дерево – зеленую красавицу, украшенную тысячами разноцветных огоньков по примеру главной елки Нью-Йорка.

Живая ель сразу изменила ощущение пространства. От нее словно веяло теплом и воспоминаниями – запахом хвои, детством, семейными праздниками.

– Как классно! Мы будто мгновенно окунулись в предновогоднее настроение, – делится эмоциями жительница города Меруерт. – Мы всей семьей пришли сюда. Кажется, настоящую ель на площади устанавливали еще в моем далеком детстве. Она живая, цельная, без «приклеенных» веток – и буквально сияет. Такое ощущение, что Новый год действительно пришел.

Рядом с елкой молодая мама фотографирует сына в компании Деда Мороза и Снегурочки, а он не может оторвать глаз от огней.

– Он все время спрашивает: «Мама, она настоящая?» – улыбается Айдана Рысымбетова. – Для детей это очень важно. Не просто декорация, а живая елка. Это совсем другие эмоции.

К зажжению главной елки готовились заранее. Центральную площадь оформили современной иллюминацией: световые арки образовали сияющие коридоры, традиционные новогодние фигуры стали точками притяжения для фотографий, а уютные фотозоны мгновенно заполнились желающими сделать памятные снимки. Пространство дополнили более 80 живых многометровых елей, размещенных в больших декоративных кашпо с подсветкой. Они словно окружили площадь мягким зеленым кольцом света.

Для детей работали аттракционы, звучала праздничная музыка, а за час до основной церемонии началась большая концертная программа. Тысячи горожан наслаждались выступлениями артистов. Для них пели Бота Алимхан, Махмуд Урумбаев, Астана Каргабай, Серик Гамза-заде и Айкерим Мамырова. Площадь подпевала, хлопала в такт, кто-то начинал танцевать прямо на месте, не стесняясь камер и взглядов.

– Так приятно видеть, что город живет, – говорит пенсионер, пришедший на площадь с внуками. – Мы в молодости тоже ходили на такие праздники. Хорошо, что традиции возвращаются. У моих внуков в карманах угощения от Деда Мороза и Снегурочки. Это так их удивило и обрадовало, словно окунуло в сказку. И напоминанием о ней будут служить фотографии с Дедом Морозом и Снегурочкой.

С этого момента в Шымкенте официально стартовала череда предновогодних праздников. Церемония зажжения главной елки стала не просто красивым действом, а символическим началом самого любимого времени года. На организацию мероприятия из бюджета города выделено 9 млн 189 тыс. тенге, и в этот вечер было видно, что праздник стал по-настоящему массовым и живым.

Особый восторг у зрителей вызвали выступления на открытом льду. Победители и призеры международных и республиканских соревнований вышли на каток под открытым небом и показали короткие и произвольные программы, а затем – эффектные групповые танцевальные номера. Яркие костюмы, музыка, идеально гладкий лед и огни вокруг создавали ощущение настоящего зимнего спектакля.

Для южного города, где зима чаще ассоциируется с солнцем, чем с морозом, каток под открытым небом стал настоящим открытием. Когда огни отражались на льду, а над площадью звучала музыка, становилось ясно: в этот вечер Шымкент превратился в одну большую сцену – светлую, шумную, живую, где главным действующим лицом стал сам город и его жители.

Гуляют все!

Шымкент встречает Новый год сразу во всех районах – без деления на «центр» и «окраи­ны». Свой очаг праздничного притяжения есть в каждом из пяти районов города, как и свой бюджет, выделенный из городской казны на подготовку к празднику и проведение новогодних мероприятий.

На украшение парков, аллей, установку светодиодных инс­талляций, арок и фотозон, нарядных конструкций и малых архитектурных форм выделены средства в каждом из пяти районов Шымкента. Абайский район намерен потратить 16,4 млн тенге, Аль-Фарабийский – 21,5 млн тенге, Енбекшинский – 25,5 млн тенге, Каратау – 24,5 млн тенге, район Туран – 17,6 млн тенге.

Новогодние огни вспыхнули не только на площади Астана. Елки зажглись на Арбате, в парке «Алатау», на площади Наурыз, возле Дома дружбы. Аллеи и площади превратились в уютные прогулочные зоны, где можно кататься, фотографироваться, просто гулять под огнями. Все локации объединены единым стилем – будто город стал одной большой новогодней открыткой.

В ближайшие дни праздничные активности пройдут во всех частях Шымкента. Особый акцент в этом году сделали на детском досуге. Кроме развлечений на свежем воздухе в городских театрах пройдут новогодние утренники для детей под названиями «Украденный Новый год», «Новогоднее приключение в волшебном лесу», «Событие у елки», «Суперподарок».

По словам заместителя акима и официального представителя акимата Сарсена Куранбека, Шымкент с населением более 1,28 млн человек традиционно становится центром притяжения для жителей всей Туркестанской области в новогодние дни.

– Все – и стар и млад – собираются на предновогодние и новогодние праздники, – прокомментировал Сарсен Куранбек, поделившись некоторыми подробностями. – Наш народ любит развлечения и веселье. И мы делаем все возможное, чтобы новогодняя ночь прошла пусть и без хедлайнера, но с хорошим настроением.

В новогоднюю ночь запланирован гала-концерт. Изначально бюджет мероприятия заявлялся 32,4 млн тенге, однако, как поз­же признались в управлении культуры, на приглашение дорогих звезд средств не хватило. Впрочем, в Шымкенте и своих талантов предостаточно.

На сцену выйдут любимые горожанами исполнители, среди которых Астана Каргабай, Бота Алимхан, Адилет Жаугашар, группа DejaVu, а также победители конкурса «Шымкент сазы».

31 декабря на площади Астана гостей также ждет трансляция новогоднего обращения Президента Казахстана на LED-экранах и праздничный фейерверк. Именно здесь под бой курантов Шымкент проводит 2025-й и встретит 2026 год.

Зима улыбается

Но настоящей сенсацией этой зимы стало не только праздничное оформление города, а открытие сразу трех катков под открытым небом, работающих… при плюсовой температуре. Шымкент, казалось бы, сделал невозможное: настоящий лед при +6–8 градусах.

Город, где в декабре воздух чаще пахнет весной, чем зимой, вдруг подарил горожанам хрус­тальный лед – под открытым небом, при плюсовой температуре и даже во время мелкого дождя. Над катком – не серое зимнее небо, а мягкий южный свет, гирлянды и музыка. Под ногами – скользкая поверхность, которая не тает, не плывет, а уверенно держит каждого, кто решился выйти на лед.

У катка – очередь. Люди приходят семьями, останавливаются у бортика, фотографируют лед, осторожно касаются его ногой, словно проверяя реальность происходящего. В глазах читается одно и то же сомнение: «Он правда не тает?»

Но стоит первым смельчакам сделать круг – сомнений больше не остается. Лед ровный, крепкий, скользкий, как в крытых аренах. Только вместо потолка – открытое небо, вместо морозного воздуха – легкий южный ветер, а вместо тишины – музыка и

детский смех.

– Я видел такие катки только в Европе, – делится студент Арман, уверенно нарезая круги и не скрывая восторга. – Не думал, что у нас это вообще возможно.

Секрет прост и одновременно технологичен: под ледовым покрытием работает система искусственного охлаждения с циркуляцией хладагента, которая поддерживает температуру льда на уровне от -3 до -5 градусов.

– Технология победила климат, – улыбается директор ТОО «Дворец спорта» Ержан Мухидин. – Мы, конечно, ожидали определенного интереса, но не такого ажиотажа.

Катки быстро стали местом встречи поколений. Здесь рядом оказываются те, кто делает первые неуверенные шаги, и те, кто когда-то катался еще на залитых вручную дворовых площадках.

Гульжан Бахытжанова впервые встала на коньки в неполные 37 лет, когда в городе открылся Ледовый дворец.

– Освоить коньки для меня всегда было запредельной мечтой, – признается Гульжан Бахыт­жанова. – Так что я стала одной из первых, кто пришел сюда. Падала по сто раз, вся в синяках ходила. В какой-то момент сломалась и, сказав себе: «Это не мое», – ушла со льда в слезах.

Но, оглянувшись, моя собеседница увидела маленькую девочку лет четырех, выпорхнувшую на лед в желтом платьице. Ребенок легко и свободно заскользил, словно бабочка над цветком.

– Это меня так поразило, что я вернулась обратно, – улыбается Гульжан Бахытжанова. – Так и научилась. Потом привела сюда своих детей. А теперь у всего города есть возможность встать на коньки и испытать эти эмоции.

Рядом сотрудник Ледового дворца Артем Гармаш помогает восьмилетнему Абдумуталибу Ергали надеть коньки. Для мальчика это всего третий выход на лед. Самостоятельно держаться он пока не может, поэтому крепко сжимает руку Артема, стараясь не упасть. Падения здесь – дело обычное. Новички держатся за бортик, используют специальные опоры, берутся за руки. Поднаторевшие подростки соревнуются в скорости, а пожилые пары осторожно, но с явным удовольствием выходят на лед.

– Мы в молодости катались, когда каток заливали прямо на площади города, – улыбается пожилая женщина, крепко держась за руку мужа. – Почему бы не вспомнить то беззаботное время?

– Ой, только не фотографируйте нас, а то неудобно будет перед знакомыми и соседями, – добавляет она со смехом. – Нам ведь уже скоро по 70!

...К вечеру катки превращаются в настоящие островки праздника: загораются огни, музыка становится громче, в воздухе смешиваются запахи горячего кофе и баурсаков. Здесь смеются, падают, поднимаются и снова скользят – будто Новый год действительно пришел раньше календаря.

Так Шымкент – шаг за шагом – осваивает новый формат зимы и создания предпраздничного нас­троения, доказывая, что Новый год – это не только мороз и снег. Это атмосфера, свет, живые эмоции и смелые решения.

Как говорят сами горожане, в Шымкенте даже зима улыбается. И, кажется, в этом году и в людском потоке улыбок стало заметно больше.