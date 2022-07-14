Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане

Подадите как хотите

В Казахстане стартовал прием документов для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов. Абитуриенты и в этом году могут подать документы на поступление в вуз не выходя из дома.

Попав в условия карантинных ограничений, информационные технологии получили дополнительный стимул для развития. И если прежде большинство услуг оказывалось все же при личном контакте, то сегодня все прелести удаленного сервиса, в том числе государственных услугодателей, можно ощутить, не отрываясь от экрана компьютера или смартфона.

Так, в условиях пандемии были разработаны и апробированы несколько способов подачи документов в вуз без необходимости очного обращения. Виртуальные прием­ные учреждений высшего образования стали для абитуриентов одним из самых востребованных и надежных способов. В первую очередь для жителей отдаленных районов – в прошлом году именно они, тысячи выпускников негородских школ, стали основными пользователями виртуальных приемных.

Нынешним летом в вузах республики вновь развернуты виртуальные офисы, чьи сотрудники проводят консультации и прием документов посредством видео­связи. Главное преимущество в том, что, обратившись в один из университетов по месту жительства, онлайн или очно, можно подать документы и в любое другое высшее учебное заведение Казахстана.

В самый горячий период для повышения эффективности и скорости обслуживания расширен штат сотрудников и привлечены волонтеры из числа студентов. Как отчитались руководители вузов, они полностью готовы к наплыву абитуриентов.

По словам Перизат Бекмаерзаевой, пресс-секретаря Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования РК, в этом году прием документов для участия в конкурсе на присуж­дение образовательных грантов будет осуществляться c 13 по 20 июля 2022 года. Вся необходимая контактная информация по вузам и виртуальным приемным комиссиям размещена на сайте Национального центра тестирования: http:⁄⁄www.testcenter.kz.

На вопрос, может ли так случиться, что произойдет сбой в системе и поданые онлайн документы не будут внесены в базу, в ведомстве ответили отрицательно.

– Эта система действует третий год подряд, поэтому все отработано. При пандемии в 2020 и 2021 годах прием осуществлялся через eGov, а также через виртуальные приемные вузов. В этом году абитуриент может подать документы в вузе офлайн или онлайн через виртуальные приемные университетов – кому как удобнее. Какой способ будет пользоваться большей популярностью, сказать пока не можем, прием только начался, – прокомментировала Перизат Бекмаерзаева.

Напомним, в этом году 154 тыс. абитуриентов сдали Единое национальное тес­тирование. По итогам пороговый балл набрали более 130 тыс. абитуриентов, что составило 67% от общего количества участников. Между тем не добрали до проходного балла 51 тыс. тестируемых. Средний балл ЕНТ составил 66 баллов, а максимальный – 139.