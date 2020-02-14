Общество

Прием заявок на выдачу земли для размещения объектов уличной торговли открыт в Нур-Султане

Палата предпринимателей Нур-Султана начала прием заявлений от предпринимателей, относящихся к социально-уязвимым слоям населения, на выдачу земельных участков по квоте для размещения объектов уличной торговли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.  

Согласно регламенту, к социально-уязвимым слоям населения относятся:

1) инвалиды и участники Второй мировой войны и лица, приравненные к ним;

2) инвалиды 1, 2 и 3 групп;

3) семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;

4) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия;

5) многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа", или получившие ранее звание "Мать-героиня" а также награжденные орденами "Материнская слава";

6) семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасании человеческой жизни, при охране правопорядка;

7) неполные семьи, из числа малообеспеченных семей;

8) многодетные матери-одиночки.

Процедура распределения земельных участков по квоте состоит из нескольких этапов. Необходимо сформировать потенциальные земельные участки для распределения. В этой связи индивидуальных предпринимателей, которые относятся к социально-уязвимым слоям населения, просят предоставить предложения по земельным участкам (не более 24 м2), на которых они планируют разместить торговый объект.


Предложения направляются в свободной форме и должны содержать следующие сведения:

– месторасположение земельного участка с привязкой к пересечению улиц, объектов, строений либо другие сведения, которые позволят определить его месторасположение;

– схема земельного участка c сайта www.genplan.saulet.astana.kz либо других интернет ресурсов;

– фотографии земельного участка на месте с привязкой к пересечению улиц, объектов или строений.


Кроме этого, необходимо указать вид деятельности:

– продажа (овощи, фрукты);

– продажа готовой продукции (напитки, мороженое, фаст-фуд);

– цветочный павильон;

– продажа продуктов питания (хлебобулочная, молочная, колбасная продукция);

– объект технического сервиса;

– газетный киоск;

– продажа сувенирной продукции;

– объект бытовых услуг (ремонт обуви);

– организация детского досуга;

– пункт проката.

Заявки принимаются c 12 февраля до 13 марта текущего года по адресу: проспект Республики, 24, БЦ "Парасат", 2 этаж, отдел по защите прав предпринимателей и снижению административных барьеров. Телефон: 8(7172) 91-90-84, электронный адрес: d.mustafina@atameken.kz.

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