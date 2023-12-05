Гололед в Астане: пригородные маршруты приостановлены, городские автобусы задерживаются

Транспорт
187
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

О работе общественного транспорта в связи с непогодой в Астане сообщили в ТОО City Transportation Systems, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Из-за ухудшения погодных условий (дождь, гололед, сильный ветер) и закрытия трасс временно приостановлено движение всех пригородных маршрутов.

В Астане скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта снижена, имеются задержки автобусных маршрутов, в некоторых местах затруднен проезд для общественного транспорта.

CTS призывает водителей и пешеходов быть бдительными на дорогах и заблаговременно планировать маршрут.

«Обращаемся ко всем водителям с убедительной просьбой быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать резкого торможения. Отметим, что диспетчерская служба нашей компании следит за движением общественного транспорта в городе в онлайн-режиме», – обратились к астанчанам в компании.

В свою очередь в пресс-службе акимата столицы подчеркнули, что коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить образование наледи на дорогах. Для безопасного передвижения горожан дороги, тротуары и улицы посыпаются песко-соляной смесью.

По данным РГП «Казгидромет», в Астане 5 декабря ожидаются метель, гололед, усиление ветра с порывами до 23 м/с.

«В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями акимат Астаны просит горожан и гостей столицы быть предельно внимательными и осторожными при передвижении на улицах во избежание несчастных случаев», – призвали в городской администрации.

#Астана #безопасность #акимат #дороги #автобусы #общественный транспорт #коммунальные службы

Популярное

Все
Юная художница Асыл Сунгаткызы создает комиксы по истории и культуре казахского народа
Первая награда сезона
Больница больше не нужна?..
Крышка труду!
Чиновничий земельный передел
«Маленькая страна» для большого дела
Более чем в два раза увеличен коечный фонд Шымкентской городской инфекционной больницы
Кукуруза может стать «свинцовой»
Конвейер, определяющий «самочувствие»
С заботой о ближних
В режиме выживания
Добро не имеет границ
Первыми приходят на помощь
Поверь в мечту
Сказка для детей и взрослых
Любовь сильнее смерти
Кричать, а не молчать
Распоряжение Главы государства
Помни, не забывай
Распоряжение Главы государства
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
За отказ от прививок предложили ввести уголовную ответственность
Вступивший в ЧВК "Вагнер" казахстанец получил 6,8 года колонии
В режиме ожидания
Вокалистка из Казахстана победила на международном фестивале
Вовремя остановить тирана
Уроки воспитания для дебоширов
Бывшему высокопоставленному полицейскому заменили штраф на заключение в Актюбинской области
За хулиганство со стрельбой в многоэтажке дали реальный срок жителю ВКО
Когда начисляется штраф должникам за проезд по платным дорогам
Транссексуала-иностранца выявили в притоне в Атырау
Казахстанские гандболистки выступят на чемпионате мира
У ФК "Актобе" новый тренер
Крупный супермаркет в Караганде оштрафован за разные цены на один и тот же товар
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Тринадцать человек погибли при пожаре в алматинском хостеле
Как в Риддер тепло возвращали
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане

Читайте также

Дополнительный состав запустили в метро Алматы
Более чем наполовину снизилось число столкновений самолетов…
Air Astana оштрафовали на 876 млн тенге. Билеты авиакомпани…
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]