Гололед в Астане: пригородные маршруты приостановлены, городские автобусы задерживаются

О работе общественного транспорта в связи с непогодой в Астане сообщили в ТОО City Transportation Systems, передает Kazpravda.kz

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Из-за ухудшения погодных условий (дождь, гололед, сильный ветер) и закрытия трасс временно приостановлено движение всех пригородных маршрутов.

В Астане скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта снижена, имеются задержки автобусных маршрутов, в некоторых местах затруднен проезд для общественного транспорта.

CTS призывает водителей и пешеходов быть бдительными на дорогах и заблаговременно планировать маршрут.

«Обращаемся ко всем водителям с убедительной просьбой быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать резкого торможения. Отметим, что диспетчерская служба нашей компании следит за движением общественного транспорта в городе в онлайн-режиме», – обратились к астанчанам в компании.

В свою очередь в пресс-службе акимата столицы подчеркнули, что коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить образование наледи на дорогах. Для безопасного передвижения горожан дороги, тротуары и улицы посыпаются песко-соляной смесью.

По данным РГП «Казгидромет», в Астане 5 декабря ожидаются метель, гололед, усиление ветра с порывами до 23 м/с.