Приговор Талгату Ермегияеву оставлен без изменения

Происшествия
1604
Фото с сайта matritca.kz
Экс-главе АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" Талгату Ермегияеву апелляционная коллегия оставила приговор суда в виде лишения свободы на 14 лет без изменений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на astanatv.kz.

"Судебная коллегия не находит оснований для отмены или изменений состоявшегося судебного акта и удовлетворений жалоб в сторону защиты заинтересованных лиц по статье 414, части 3 УПК и протеста прокурора. Апелляционная судебная коллегия постановила приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны от 9 июня 2016 оставить без изменений", – сказал председатель апелляционной судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны  Аскаржан Кенжегарин.

Адвокат Ермигияева Алла Котлова заявила, что считает решение суда незаконным, и намерена его обжаловать.

Ранее снизить срок наказания для экс-главы нацкомпании "Астана ЭКСПО-2017" с 14 до 12 лет просили прокуроры. Защитник Ермегияева обращение гособвинения поддержала, а также просила суд отменить наказание своему подзащитному в части получения взятки.

Напомним, всего по делу ЭКСПО проходили 23 фигуранта. Все они обвинялись в коррупционных правонарушениях на общую сумму более 10 миллиардов тенге.  Ермегияев за хищение и получение взятки был приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд также обязал взыскать с него в пользу национальной компании "Астана ЭКСПО-2017" около 5 миллиардов 901 миллиона тенге.

Популярное

Все
Казахстан подтвердил приверженность международным обязательствам в области прав человека
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Учиться будем только на отлично
Ураган стал причиной пожара в сельской школе
Копилка пополнилась еще двумя наградами
Серик Калимбаев: Хоккей на траве – моя религия
Гаранты суверенности
Радетель языка
На перекрестке культур
А между крыльев – рюкзачки
То взлет, то посадка…
«Латте-папа» на замену маме?
Дружба, рожденная в бою
«Семей» продолжает погоню за «Кайратом»
В лидеры вышел «Хумо» из Ташкента
Степная палитра Николая Хлудова
От рядового – до майора
Огонь унес жизни людей
Слаженные действия и точный расчет
Снег идет – не все в смятении
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Дело о смерти одноклассника: Верховный суд оставил решение без изменений
Глава Нацбанка рассказал, какую меру будут принимать для снижения инфляции
Когда ЭЦП «гуляет» по рукам
Определены самые популярные у туристов регионы
Пик «Казправды»: преодолеть себя
Дуров пообещал следователям во Франции улучшить модерацию Telegram
Был верен своему слову
Семилетний Дмитрий Кремпин завоевал «серебро» на Oceanman в Дубае
Китайский многофункциональный центр откроют в Астане
Проблемы водного сектора Казахстана связаны с кадровым дефицитом – ученый
К паводкам готовимся заранее
Оперативно, грамотно и честно!
Казахстан может провести лицензионный отборочный турнир к ОИ - 2028
Токаев поздравил Путина с 20-летием Договора о казахстанско-российской государственной границе
Президент поставил перед Национальной академией наук ряд задач
Ерлан Нурпеисов освобожден от должности вице-министра по ЧС РК
Космический корабль Starship взорвался при наборе высоты
Астанчанка предотвратила пожар в столичном ЖК
Роналду продлит контракт с клубом «Аль-Наср»
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году

Читайте также

Продавщицу в Сарани зарезал грабитель
Преследовавшего экс-супругу мужчину осудили в Астане
Табун лошадей почти на 18 млн тенге угнали в ЗКО
19 легковых автомобилей столкнулись на трассе в Карагандинс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]