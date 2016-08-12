Приговор Талгату Ермегияеву оставлен без изменения

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Экс-главе АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" Талгату Ермегияеву апелляционная коллегия оставила приговор суда в виде лишения свободы на 14 лет без изменений, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на astanatv.kz
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"Судебная коллегия не находит оснований для отмены или изменений состоявшегося судебного акта и удовлетворений жалоб в сторону защиты заинтересованных лиц по статье 414, части 3 УПК и протеста прокурора. Апелляционная судебная коллегия постановила приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны от 9 июня 2016 оставить без изменений", – сказал председатель апелляционной судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны Аскаржан Кенжегарин.
Адвокат Ермигияева Алла Котлова заявила, что считает решение суда незаконным, и намерена его обжаловать.
Ранее снизить срок наказания для экс-главы нацкомпании "Астана ЭКСПО-2017" с 14 до 12 лет просили прокуроры. Защитник Ермегияева обращение гособвинения поддержала, а также просила суд отменить наказание своему подзащитному в части получения взятки.
Напомним, всего по делу ЭКСПО проходили 23 фигуранта. Все они обвинялись в коррупционных правонарушениях на общую сумму более 10 миллиардов тенге. Ермегияев за хищение и получение взятки был приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд также обязал взыскать с него в пользу национальной компании "Астана ЭКСПО-2017" около 5 миллиардов 901 миллиона тенге.