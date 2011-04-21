Приказы министра здравоохранения Республики Казахстан
Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907
Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохраненияПриказ министра здравоохранения Республики Казахстан 15 февраля 2011 года № 89
О внесении дополнений в приказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 2009 года № 731 «Об определении Правил выдачи, учета и ведения санитарного паспорта на объект и транспортное средство»
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