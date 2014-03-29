Приказы министров Республики Казахстан

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан г. Астана от 13 сентября 2013 года № 373Об утверждении профессиональных стандартов по педагогическим специальностям технического и профессионального образованияПриказ министра образования и науки Республики Казахстан г. Астана от 9 октября 2013 года № 416О внесении изменений и дополнений в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 10 января 2008 года № 8 «Об утверждении Правил признания и нострификации документов об образовании»Приказ министра культуры и информации Республики Казахстан г. Астана от 18 декабря 2013 года № 296Об утверждении профессиональных стандартов в сфере архивного дела и управления документациейПриказ министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан г. Астана от 10 февраля 2014 года № 32-өО внесении изменений и дополнения в некоторые приказы министра труда и социальной защиты населения Республики КазахстанПостановление правления Национального Банка Республики Казахстан г. Алматы от 3 февраля 2014 года № 12О внесении изменений в постановление правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 241 «Об утверждении Правил реализации приоритетного права государства на приобретение аффинированного золота для пополнения активов в драгоценных металлах»Нормативное постановление Счетного Комитета по контролю за исполнением Республиканского бюджета г. Астана от 11 февраля 2014 года № 1-НҚО внесении изменений в нормативное постановление Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета от 12 августа 2011 года № 1-НП «О некоторых вопросах внешнего государственного финансового контроля»Приказ председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) г. Астана от 12 октября 2013 года № 333Об утверждении квалификационных требований к категориям должностей органов финансовой полиции Республики Казахстан
Содержание - скачать