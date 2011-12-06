Приказы Республики Казахстан

Приказ министра финансов Республики Казахстан г. Астана от 29 июля 2011 года № 387 О внесении изменений и дополнений в приказ министра финансов Республики Казахстан от 27 февраля 2009 года № 89«Об утверждении Правил составления и представления бюджетной отчетности государственными учреждениями и администраторами бюджетных программ»Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан г. Астана от 14 декабря 2010 года № 761О внесении изменений и дополнений в приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 28 июля 2010 года № 467 «Об утверждении квот за фактически приобретенные по рыночной стоимости объемы суперэлитных семян по каждому виду семян на 2010 год, квот за фактически приобретенные по рыночной стоимости объемы элитных семян по каждому виду семян на 2010 год, квот за фактически реализованные отечественным сельскохозяйственным товаропроизводителям по удешевленной стоимости объемы элитных саженцев по каждому виду саженцев для каждой области на 2010 год»Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан г. Астана 12 сентября 2011 года № 84Об утверждении отчета формы № 2-ЗС «О рассмотрении заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, происшествиях органами уголовного преследования» и Инструкции по его составлению
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