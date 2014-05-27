Пример служения Родине

В рамках мероприятия состоялось также вручение юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны и нынешним военнослужащим, прошла презентация книги о героическом жизненном пути и воинских достижениях генерала, которая вызвала большой интерес не только у представителей ветеранских организаций, интеллигенции, но и у молодого поколения. 

Аким Алматы Ахметжан Есимов отметил, что жизненный путь генерала Сагадата Нурмагамбетова, его доблестный труд и достижения должны стать примером для подражания. При этом он напомнил слова Главы государства о том, что Сагадат Кожахметович, посвятив свою послевоенную жизнь воинской службе, проявил себя талантливым командующим и отличным руководителем. Свои­ми глубокими знаниями и целеустремленностью, скромностью заслужил высокой авторитет и уважение коллег. 

Аким предложил назвать одну из улиц Алматы именем героя, а также возвести ему памятник в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. 

– Сагадат Кожахметович стал одним из первых казахов, получивших звание генерала в советское время. С обретением независимости он сумел по крупицам создать боеспособную армию суверенной республики. Находясь на заслуженном отдыхе, не прерывал связи с армией, интересовался жизне­деятельностью Вооруженных сил, проявлял заботу об их развитии и профес­сиональном росте военных кадров, – подчерк­нул аким. 

Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы

фото пресс-службы акима

