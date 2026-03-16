Пример солидарности, патриотизма, ответственности за судьбу Родины

Президент
114

Касым-Жомарт Токаев после оглашения результатов экзитпола выступил с заявлением в студии «Қазмедиа орталығы».

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Он подчеркнул, что весь Казахстан стал свидетелем поистине исторического для нашей страны события: граждане приняли участие в референдуме и поддержали конституционную реформу.

– Они отдали свой голос за будущее нашей Родины. Обнародованы результаты экзит-поллов, согласно которым можно с уверенностью сказать, что Казахстан сделал свой исторический выбор в пользу новой Конституции. Таким образом, наш народ в ходе голосования предопределил дальнейший ход истории и судьбу Казах­стана. Ваше волеизъявление навечно останется в мировой летописи, потому что оно стало истинным символом патрио­тизма, присущего нашим соотечественникам. Отныне 15 марта мы будем ежегодно отмечать в качестве одного из главных праздников – Дня Конституции. Наши соотечественники проголосовали за обновление и модернизацию страны. Это наше общее достижение. Искренне поздравляю всех вас с этим знаменательным событием! – сказал Глава государства.

Президент заявил, что общенациональный референдум прошел на самом высоком уровне, открыто и справедливо. Как отечественные, так и зарубежные наблюдатели­ отмечают, что все требования закона и демократические нормы были строго соблюдены.

– Окончательные итоги волеизъявления граждан будут подведены, согласно закону, Центральной комиссией референдума в официальном порядке. Но уже сейчас мы можем говорить, что граждане Казахстана продемонстрировали ярчайший пример единения, солидарности, патриотизма, общей ответственности за судьбу Родины. Подавляющее число наших граждан выбрали светлый путь Прогресса, Справедливости, Закона, Порядка, Природолюбия и Чистоты. Это очень хороший путь. Эта Народная Конституция поведет нас к новым достижениям и успехам, в этом нет никакого сомнения. Была зарегистрирована рекордно высокая явка. Благодарю всех, кто пришел на участки и четко высказал свою гражданскую позицию. Тем самым мы показали всему миру политическую культуру нашего казахстанского общества. Где есть единство, там есть жизнь! Где есть единство, там есть процветание! В единстве рождается сила страны! Для того, чтобы Казахстан стал прогрессивной, передовой и конкурентоспособной страной, нам исключительно важно сохранять мир и дружбу, проявлять терпение и настойчивость, креативность и усердие, трудолюбие и ответственность, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, Конституция, получившая всенародную поддержку и одобренная волеизъявлением граждан, – это важный ориентир на пути развития нашего государства.

– Новая Конституция – фундамент нашей Независимости и Суверенитета. Основной закон – незыблемая гарантия прав и свобод человека. Мы как единая нация сделали важный шаг к построению справедливого общества, в котором Закон и Порядок неукоснительно соблюдаются, а гражданам присущи высокая ответственность и созидательность. Сегодня мы открыли новую страницу в летописи страны. Впереди нас ждет масштабная работа. Самое главное – наш народ решительно поддерживает глубокие преобразования. Искренне убежден, что, объединив усилия во имя общих интересов, мы оставим будущим поколениям Прогрессивный и Передовой Казахстан. Выражаю искреннюю благодарность молодежи, которая приняла активное участие в референдуме! Отрадно, что молодежь ярко заявила о себе в ходе этой кампании. Пусть будет вечной наша священная Независимость! Пусть процветает наша любимая Родина – Республика Казахстан! Поздравляю всех с принятием новой Конституции! – заявил Президент.

#президент #референдум #результаты #Қазмедиа орталығы

Популярное

Все
Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]