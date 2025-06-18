фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

В Астане прошел второй Саммит «Центральная Азия – Китай». Встреча лидеров Казахстана, КНР, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана стала очередным важным шагом в развитии многогранного сотрудничества шести государств, наметив конкретные шаги для дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства, атмосферы дружбы и взаимного уважения. Озвученные на полях саммита инициативы и предложения, большой пакет достигнутых по его итогам договоренностей будут способствовать тому, чтобы взаимодействие между ЦА и Китаем было максимально содержательным и нацеленным на обеспечение роста и развития всех стран.

Как отметил, выступая на саммите, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, формат «Центральная Азия – Китай» соединил страны шелковыми нитями, определив новые горизонты построения сообщества общей исторической судьбы, а успешная институционализация формата показала всему миру нашу солидарность и стремление к устойчивому прогрессу».

Астанинский саммит продемонстрировал: страны Центральной Азии и Китай разделяют цели и приоритеты, а также перспективное видение дальнейшего развития многостороннего сотрудничест­ва и готовы работать над тем, чтобы воплотить его в жизнь.

Выступления Президента Казахстана ­Касым-Жомарта Токаева, Председателя КНР Си Цзиньпина, Президента Кыргызстана Садыра Жапарова, Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, озвученные ими предложения и инициативы – это гармоничная программа совместных действий, которая формирует новое стратегическое измерение взаимодействия Центральной Азии и Китая в духе вечной дружбы и партнерства.

Синергия перспектив и возможностей

На правах председателя Астанинский саммит формата «Цент­ральная Азия – Китай» открывал Президент Касым-Жомарт Токаев. В первую очередь он на китайском языке обратился к Председателю Си Цзиньпину, поблагодарив его за визит в Казахстан и участие в работе многосторонней встречи.

– Мы благодарны вам, господин Си Цзиньпин, за твердую приверженность курсу на всестороннее сотрудничество со странами Цент­ральной Азии. Такая политика Китая открывает уникальные возможности для созидательного партнерства в построении общего гармоничного и светлого будущего, – сказал Глава нашего государства. – Признателен также моим уважаемым коллегам – главам братских государств Центральной Азии за активную вовлеченность в работу саммита и неизменную поддержку регио­нального сотрудничества.

Как отметил Президент РК, первый саммит «ЦА – КНР», состоявшийся два года назад в историческом городе Сиане, положил начало динамичному развитию регионального сотрудничества в новом в формате. И сегодня страны продолжают работу по укреплению взаимного доверия и придания импульса всестороннему взаимодействию.

– Благодаря взаимному доверию и совместным усилиям присутствующих здесь государств в Центральной Азии сформировалась беспрецедентная модель сотрудничества в духе подлинного добрососедства, дружбы и взаимной поддержки. В этой связи было бы справедливо отметить активную и полезную роль Китая во главе с великим государственным деятелем Председателем Си Цзиньпином. В лице соседнего Китая Казах­стан обрел вечного и надежного стратегического партнера, настоящего друга. Наш регион, обладающий объемным рынком в 80 миллионов человек и богатейшими запасами природных ресурсов, последовательно укрепляет позиции как важный субъект международных отношений и торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. Ключевую роль в этом позитивном процессе играет всестороннее сотрудничество с Китайской Народной Республикой. С большим удовольствием хочу отметить, что отношения между Центральной Азией и Китаем вышли на уровень вечного, «всепогодного» и всеобъемлющего стратегического партнерства, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент РК отметил, что благодаря развитию формата «ЦА – КНР» удалось запустить механизмы сотрудничества в торговле, промышленности, транспорте и логистике, сельском хозяйстве, цифровизации, других сферах экономики. Идет активная работа над расширением гео­графии взаимных инвестиций и инфраструктурных проектов.

– Уверен, синергия имеющихся возможностей создаст мощный задел для дальнейшего динамичного и взаимовыгодного сотрудничества государств региона с Китаем, – заявил Глава государства.

Совокупный ВВП государств ЦА уверенно приближается к отметке в 0,5 трлн долларов. За последние пять лет внутрирегиональный товарооборот значительно увеличился, превысив 10 млрд долларов. В 2024 году на долю Китая пришлось около 40% всего внешнеторгового оборота нашего региона, что составило рекордные 95 млрд долларов. Причем 46% этого объема приходится на Казахстан, взаимный товарооборот которого с Китаем достиг 44 млрд долларов.

Важной составляющей экономического роста Казахстана стали китайские инвестиции, совокупный объем которых превысил 26 млрд долларов. В Казахстане успешно работают около 5 тыс. предприятий с участием китайского капитала. Совместными усилиями РК и КНР реализованы десятки крупных проектов в нефтегазовой, химической, металлургической, агропромышленной, горнорудной и других сферах.

Как заявил Президент, стратегия Казахстана, направленная на широкое привлечение китайских инвестиций, остается твердой и последовательной, она не подвержена политической конъюнктуре.

– В Казахстане проводится работа по выявлению новых точек роста в экономике. Особое внимание в этой работе отводится запуску совместных с Китаем предприятий, расширению номенклатуры товаров и увеличению объемов экспорта востребованной на китайском рынке продукции. Возлагаем большие надежды на создание высокотехнологических производств четвертого передела, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью. Считаем крайне важным сотрудничество в области сельского хозяйства, в том числе внедрение передовых агротехнологий и эффективных водосберегающих разработок. Рассчитываем на участие китайских компаний в локализации производств агропромышленного комплекса, – продолжил Касым-Жомарт Токаев.

В целом, как подчеркнул Глава государства, Казахстан разделяет видение будущего Центральной Азии как модели совместного развития, в которой успех каждого государства усиливает весь регион.

Торговля, транспорт, логистика

Большое место во взаимодействии стран Центральной Азии и Китая занимают торгово-экономическая и транспортно-логистическая сферы. Президент

Касым-Жомарт Токаев остановился на ряде проектов и инициатив, которые могут придать импульс сотрудничеству в данных направлениях. Так, он отметил большие возможности Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос». Этот уникальный торгово-логистический узел, по мнению Главы государства, может стать главными воротами Центральной Азии в торгово-экономических связях с Китаем. Казахстан, со своей стороны, принимает все меры для повышения эффективности в этом направлении.

– В текущих геополитических реалиях обеспечение надежных и безопасных маршрутов поставок является стратегической задачей для всех стран, – акцентировал Глава государства.

Он подчеркнул, что Центральная Азия превращается в ключевой логистический хаб, связывающий крупнейшие регионы Азии и Европы. В 2024 году общий объем грузоперевозок из Китая через страны ЦА превысил 211 тыс. контейнеров, увеличившись на 12%. На долю Казахстана приходится 85% всех сухопутных перевозок из Китая в Европу.

– Мы придаем исключительно важное значение усилению трансконтинентальной взаимо­связанности и раскрытию конкурентных преимуществ Центрально-Азиатского региона, – отметил Президент. – Представляя первое звено мегапроекта «Один пояс – один путь», Казахстан выступает за его сопряжение с ключевыми транспортными коридорами «Западный Китай – Западная Европа», Транскаспийский международный транспортный маршрут и «Север – Юг». Для повышения привлекательности Транскаспийского маршрута мы принимаем системные меры по модернизации и цифровизации портов Каспийского моря, строи­тельству грузовых терминалов, налаживанию производства транспортных судов. Предлагаем рассмотреть вопрос создания совместного с Китаем грузового терминала в порту Курык на Каспии, – добавил он.

В Казахстане при активной поддержке китайских партнеров успешно реализуются проекты по дальнейшему расширению пропускных мощностей, инфраструктуры, развитию современной логистики и грузоперевозок. В частности, ключевыми достижениями в этой области сотрудничества стало открытие движения на участке Достык – Мойынты, создание крупного контейнерного терминала Жетысу в Алматы и контейнерного хаба в порту Актау.

– В перспективе рассчитываем на участие китайских партнеров в развитии речного судоходства на трансграничных реках. Готовы к созданию грузового авиахаба в западной части Казахстана, в городе Актобе, для транзита товаров воздушным транспортом в страны Европейского союза, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В целом, Президент предложил создать экспертную платформу для выработки комплексной стратегии развития транспорт­но-логистических коридоров, а также принять дорожную карту внедрения ускоренного таможенного оформления товаров.

– Казахстан был и остается на­дежным стратегическим партнером Китая и стран Центральной Азии в развитии транспортной взаимосвязанности в регионе. Мы готовы к дальнейшей совместной работе по реализации масштабных инфраструктурных проектов, расширению наших транзитных возможностей на благо всеобщего экономического развития и процветания, – за­явил Глава нашего государства.

Энергетика и технологии

Ключевым фактором региональной устойчивости Президент назвал также взаимодействие в энергетической сфере. Он привел следующие цифры: в Центральной Азии сосредоточено 20% мировых запасов урана, свыше 17% – нефти, 7% – природного газа, а также внушительные залежи редкоземельных металлов. Таким образом потенциал сотрудничества в этой сфере огромен.

– Мы надеемся на активизацию обменов передовыми технологиями и осуществление модернизации энергетической инфраструктуры. Важно также уделять внимание укреплению региональной энергетической безопасности, технологическому развитию и диверсификации энергетических источников. Учитывая богатый успешный опыт Китайской Народной Республики в развитии ядерной энергетики, мы заинтересованы в развитии устойчивого сотрудничества в этой стратегической области. Будем готовиться к подписанию соглашения в самое ближайшее время, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также, по его словам, есть перс­пективные проекты в создании зеленых кластеров и использовании ВИЭ.

Еще одно перспективное направление – усиление технологического сотрудничества и деловых связей в цифровой трансформации. Как отметил Глава государства, Китай добился грандиозных успехов в науке и инновациях, стал мировым лидером в этой сфере и международным центром развития искусственного интеллекта, а впечатляющие достижения в развитии космонавтики, квантовых технологий и 6G подтвердили его статус глобальной технологической державы.

– Казахстан заинтересован в реализации совместных проектов в области ИИ, биотехнологий, квантовых вычислений, а также в создании исследовательских центров и технопарков. Наша страна прилагает значительные усилия и вкладывает существенные средства во все эти сферы. Осенью в Астане будет открыт международный центр искусственного интеллекта Alem.AI, который призван стать двигателем инновационного развития Казахстана. Предлагаем использовать площадку технопарка Astana Hub для продвижения смарт-инноваций в рамках формата «ЦА – Китай», – сказал Президент.

Среди других сфер, сотрудничество в которых представляет интерес, – финтех, цифровизация, космические исследования.

Безопасность и стабильность

Формат «Центральная Азия – Китай» также призван способствовать укреплению региональной безопасности и стабильности, продолжил Глава государства. Он подчеркнул, что рациональная и конструктивная внешняя политика КНР содействует установлению фундаментальной стабильности как на глобальном, так и на региональном уровнях.

– Казахстан высоко оценивает инициативу уважаемого Председателя КНР Си Цзиньпина о построении «сообщества единой судьбы сопредельных стран». Считаем, что данный подход вполне соответствует целям гармоничного развития, регионального сотрудничества на основе равноправного партнерства, взаимной выгоды и уважения. Весьма отрадно, что эти ключевые тезисы отражены в Договоре о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он заявил, что Казахстан неизменно выступает за то, чтобы Центральная Азия, расположенная в самом сердце Евразии, была эпицентром мира, устойчивой безопасности и продуктивного взаимодействия. Наша страна настроена и далее вносить свой вклад в дело укреп­ления мира и безопасности, решительно бороться против религиозного экстремизма, терроризма, сепаратизма, наркотрафика, незаконной торговли оружием, незаконной миграции и торговли людьми.

Особого внимания требует проблема распространения меж­дународной киберпреступности, для повышения эффективности борьбы с которой Президент РК предложил наладить постоянные контакты между руководителями соответствующих ведомств.

Другой аспект многостороннего взаимодействия в регионе – это Афганистан. Глава государства отметил, что вовлечение этой страны в торгово-экономические связи будет способствовать ее восстановлению и выводу из меж­дународной изоляции.

Он также поблагодарил Китай и страны Центральной Азии за поддержку создания в Алматы Регионального центра ООН для стран ЦА и Афганистана.

– Убежден, будущее нашего региона зависит от способности наших стран действовать сообща с учетом взаимных интересов. Уверен, формат «Центральная Азия – Китай» станет наглядным примером созидательного стратегического партнерства, в котором процветание – общее, безопасность – коллективная, развитие – инклюзивное, – сказал Глава государства.

Культурно-гуманитарное сотрудничество

Отдельно Касым-Жомарт Токаев отметил восходящую динамику сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. По его мнению, важный вклад в укрепление многогранных связей шести стран призвано внести открытие совместных культурных центров. Казахстан, со своей стороны, уделяет особое внимание продвижению общих проектов в креативной индустрии, работе по углублению сотрудничества в сфере туризма.

– Приветствуем запуск первого туристического поезда из Сианя в Алматы. Это событие, приуроченное к Году туризма Китая в Казахстане, стало ярким воплощением духа Великого шелкового пути, благодаря которому на протяжении многих веков на территории Евразии происходил обмен товарами и идеями, – отметил, в частности, Президент РК.

Значимый вклад в укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества вносят контакты между регионами, установление побратимских связей между городами ЦА и КНР. Глава государства также поддержал инициативу китайской стороны о проведении тематических годов сотрудничества между Китаем и Центральной Азией и предложил объявить 2026 год Годом образования и научных исследований. Это, по его мнению, придаст новый импульс гуманитарному взаимодействию.

Также большое значение имеет совместная работа по укреплению человеческого капитала. Здесь, по словам Президента, перспективными видятся запуск совместных исследовательских лабораторий и академий инженеров, опираясь на опыт крупнейших технологических компаний Китая.

В завершение Касым-Жомарт Токаев остановился на некоторых вопросах деятельности секретариата формата «ЦА – Китай».

– Считаем важным разработать долгосрочную стратегию развития данного формата на 2026–2030 годы. На секретариат возлагается ответственная миссия – содействовать реализации совместных проектов, вносить рекомендации по наращиванию сотрудничества и гармонизации торговых процедур. Казахстан будет оказывать постоянную всемерную поддержку секретариату и его генеральному секретарю, – заявил Глава нашего государства.

Президент подчеркнул: представленные им на саммите идеи и предложения подтверждают неизменное стремление Казах­стана к дальнейшему укреплению многогранного сотрудничества в интересах всех народов Центральной Азии.

Мир единый,а не расколотый

На первом саммите «Центральная Азия – Китай» в Сиане были очерчены контуры сотрудничества в этом формате, и прошедшие после него два года показали устойчивый рост взаимодействия по всей определенной тогда повестке дня.

Результаты этого сотрудничества отметил в своем выступ­лении Председатель КНР Си Цзиньпин, подчеркнув высокий уровень укрепления партнерства в рамках реализации инициативы Пояса и Пути, непрерывное расширение сфер сотрудничества, а также тот факт, что товарооборот между участниками формата постоянно обновляет исторические максимумы.

– В целом уже сформирована архитектоника нашего взаимодействия, которое уходит корнями в более чем двухтысячелетнюю историю дружественных связей. Последние 30 лет после установления дипломатических отношений, охарактеризованные новым уровнем солидарности и доверия, значительно продвигают вперед сотрудничество на выгодных условиях, – отметил Председатель КНР. – Эта многолетняя практика позволила нам сформировать дух пространства «Китай – Центральная Азия», характеризующийся уважением и взаимодоверием, взаимовыручкой и продвижением совместной модернизации путем качественного развития, который служит руководящим принципам поддержания многовековой дружбы и сотрудничества. Обеспечить его неукоснительное соблюдение и дальнейшее развитие – это наша общая задача, – подчеркнул он.

Как отметил Си Цзиньпин, на фоне беспрецедентных за последнее столетие перемен в международной обстановке наступил новый период глобальных потрясений и преобразований, и лишь незыблемая приверженность доктринам равноправия, справедливости и взаимной выгоды позволит поддержать мир во всем мире, добиться совместного процветания.

– В тарифной и торговой войне не будет победителя. Односторонность и протекционизм нанесут ущерб и другим, и самому себе. Нам нужен единый мир, а не расколотый, – заявил лидер КНР.

Он отметил, что, объявив о сообществе Единой судьбы Китая и ЦА, участники этого формата определили цели и направления совместного развития. Теперь, по мнению Си Цзиньпина, нужно руководствоваться этим духом для более инициативного подхода к укреплению практического сотрудничества.

– Это значит – быть преданными моральным ценностям парт­нерства. Китай всегда рассмат­ривает Центрально-Азиатский регион как один из приоритетов внешней политики, придерживаясь курса на выстраивание доб­рых инклюзивных отношений, чтобы соседние страны жили в мире и достатке. Мы будем всегда желать нашим соседям добра и счастья, – подчеркнул лидер КНР, отметив, что в Договоре о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанном во время саммита, юридически закрепляются эти идеалы вечной дружбы, которая обязательно обернется благом для следующих поколений.

В целях совершенствования практических подходов к реализации этих ценностей лидер КНР предложил объявить 2025–2026 годы годами высококачественного развития сотрудничества ЦА и Китая.

– Важно сфокусировать усилия на таких направлениях, как бесперебойная торговля, промышленность и инвестиции, транспортная взаимосвязанность, зеленое недропользование, модернизация сельского хозяйства, туризм, реализовать больше совместных проектов, добиваться ранее достигнутых договоренностей в максимально кратчайшие сроки, – призвал Си Цзиньпин. – Мы готовы делиться со странами Центральной Азии опытом развития и последними технологическими достижения­ми, продвигать сопряжение в цифровой инфраструктуре, расширять сотрудничество в облас­ти искусственного интеллекта, культивировать производственные связи нового качества.

В этой связи Китай решить учредить в формате сотрудничества со странами региона центры по борьбе с бедностью и с опустыниванием, обмену и сотрудничеству в области образования, а также площадку по созданию благоприятных условий для торговли.

– Мы готовы в текущем году предоставить странам Центральной Азии безвозмездный грант в 1,5 миллиарда юаней на поддержку значимых проектов по повышению благосостояния населения и содействию собственному развитию, а также в ближайшие два года учредить 3 тысячи квот для участия в курсах профессиональной подготовки, – сказал лидер КНР.

Кроме того, по мнению Си Цзиньпина, важно создать неделимую архитектуру безопас­ности, обеспечивающую долгосрочное спокойствие и мир в регионе, углублять сотрудничество в области правоохранительной деятельности, сообща противостоять распространению идеологии экстремизма. Китай готов оказать помощь в борьбе с терроризмом, организованной преступностью, а также в обеспечении кибер и биологической безопасности.

Также большое значение Председатель КНР уделил укреплению культурно-гуманитарных связей. Он заявил о готовности Китая учредить в ЦА больше культурных центров КНР, филиалов китайских вузов, мастерских Лу Баня, а также открыть в своих университетах курсы по преподаванию языков народов региона.

– Поддерживаем укрепление межрегионального сотрудничества Китая и Центральной Азии. Мы намерены строить мост дружбы посредством побратимских и гуманитарных связей, сообща формировать схему духовной близости, – отметил Си Цзиньпин. – Надеюсь, что согласованные меры для облегчения поездок будут быстро реализованы, и народы наших стран смогут более комфортно передвигаться внутри нашего пространства, общаться все чаще, как родные и близкие. Китай поддерживает возрастание роли стран ЦА в международных делах, готов к объединению усилий со всеми партнерами, отстаиванию международной справедливос­ти в борьбе против гегемонии и политики силы, способствовать многополярности мира, общедоступной и инклюзивной экономической глобализации, – подытожил китайский лидер.

Наполнить практическим содержанием

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отметил, что страны Центральной Азии и Китай связывают исторические, торговые и культурные связи, которые уходят корнями в глубину веков. И благодаря совместным усилиям пройден огромный путь укреп­ления дружбы и добрососедства, установления и развития стратегического партнерства.

Садыр Жапаров акцентировал, что за последние два года данный формат наполнился практическим содержанием, новыми инициативами и направлениями.

– Эту нашу встречу мы рассматриваем прежде всего как еще возможность придать новый импульс делу укрепления выстроенных связей по всем направлениям взаимного интереса, – подчеркнул он.

Президент КР обозначил шесть ключевых направлений для дальнейшего углубления стратегического партнерства с Китаем: транспортная связанность, энергетика, финансы и электронная коммерция, образование и нау­ка, туризм, обеспечение безопас­ности.

Важность добрососедских отношений Садыр Жапаров подчеркнул, процитировав слова великого писателя Чингиза Айтматова: «Мир начинается с того, как ты живешь с соседом. И если в сердце твоем есть уважение – границы исчезают. Нет чужого горя, нет чужой беды. Мы живем рядом не случайно, а по исторической и духовной необходимости».

Президент Таджикистана ­Эмомали Рахмон в своем выступлении сделал акцент на том, что дальнейшее укрепление политического диалога в рамках формата «ЦА – КНР» может сыграть эффективную роль в достижении всех созидательных целей на региональном и мировом уровнях. Было отмечено, что экономическое сотрудничество, несомненно, является одним из основных элементов тесных связей между нашими странами.

– В этом направлении мы придаем особое значение реализации совместных проектов, направленных на дальнейшее укрепление нашего многогранного торгово-экономического партнерства, – заявил ­Эмомали Рахмон.

Важными направлениями сотрудничества он также назвал энергетический сектор, в том числе развитие зеленой энергетики, промышленность, переработку важных полезных ископаемых, сферу транспорта и грузоперевозок, а также развитие сельского хозяйства.

Кроме того, Президент Таджикистана обратил внимание глав государств – участников саммита на вопросы развития цифровизации как фактора, стимулирующего торгово-экономические отношения. В связи с этим Эмомали Рахмон напомнил о предложенной Таджикистаном в сентябре 2024 года инициативе по принятию специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о роли искусственного интеллекта в создании новых возможностей развития. Он также подчеркнул, что реализация совместных проектов для дальнейшего развития транс­портно-логистического сотрудничества в регионе, упрощение процедур мультимодальных перевозок грузов и увеличение объемов взаимной торговли также придадут мощный импульс региональному экономическому развитию.

Президент Таджикистана поддержал инициативу по разработке программ развития промышленных кластеров, которые будут создавать дополнительные условия для привлечения инвестиций и технологий, стимулирования локализации производств.

– Мы выступаем за дальнейшее укрепление сотрудничества по этим направлениям с целью достижения стабильных и предсказуемых внешних условий вокруг наших стран на благо нынешнего и будущих поколений, – заявил он.

Фундамент духовного родства

По мнению Президента Турк­менистана Сердара Бердымухамедова, встреча в Астане призвана закрепить достигнутые на предыдущем саммите в Сиане договоренности и дать продолжение этим важным инициативам.

– В принятой Сианской декларации был зафиксирован целый ряд направлений, по которым наши страны в данном формате осуществляют совместную деятельность в области политики, экономики, дипломатии, инвестиций, транспортной и энергетической составляющей, по экологической повестке, в культурно-гуманитарной сфере. Столь обширный тематический массив закономерен, он отражает глубину наших отношений, их последовательность, достигнутый уровень взаимопонимания, доверия, общую решимость вместе работать в интересах наших стран, – обратился Сердар Бердымухамедов к участникам саммита.

Он отметил, что государства ЦА и Китай выступают в качестве важнейших участников континентальных и региональных процессов, оказывая положительное влияние на весь геополитический ландшафт Азии.

– Между тем потенциал этого сотрудничества гораздо шире, – сказал он. – Предлагаем обратить внимание на инициативу Туркменистана по разработке под эгидой ООН стратегии глобальной безопасности. Кроме того, назревает необходимость в объединении усилий и мобилизации ресурсов для создания современной, надежной и комплексной системы транспорт­но-логистического сообщения, которая охватывает территорию региона.

По мнению Сердара Бердымухамедова, высокая духовность, великая многовековая культура составляют основу и незыблемый фундамент сотрудничества стран региона. В связи с этим глава Туркменистана выступил с еще одной инициативой.

– Предлагаем подумать над организацией на постоянной основе совместных тематических фестивалей культуры и искусства, которые поочередно проводились бы в одной из наших стран. Исходя из этого, выносим на рассмотрение инициативу о формировании новой платформы взаимодействия в области культуры, а именно – культурный диалог ЦА и Китая, – отметил глава Сердар Бердымухамедов.

По мнению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, развитию сотрудничества в формате «ЦА – КНР» способствуют процессы глубинной трансформации в самой Центральной Азии, которая превратилась в пространство доверия, добрососедства и партнерства, а также неуклонная приверженность руководства Китая развитию дружественных отношений с соседними государствами и продвижению глобальной концепции Пояса и Пути.

– Сопряжение растущего потенциала стран Центральной Азии и индустриального лидерства Китая должны привести к образованию общего пространства больших возможностей с эффективными механизмами обмена знаниями и трансфера технологий, – считает Шавкат Мирзиёев. – Уверен, что скорейшее принятие Программы нового экономического партнерства станет еще одним практическим шагом в данном направлении. Для ее наполнения конкретикой, формирования портфеля проектов по расширению взаимной торговли и инвестиций предлагаем учредить Межрегиональный совет по торговле и инвестициям на уровне заместителей премьер-министров наших стран. Первую встречу готовы провести в Узбекистане до конца этого года. В целях стимулирования торговых связей выступаем за организацию многосторонней торговой платформы «Электронный шелковый путь» в рамках «Цифрового Пояса и Пути», – предложил он.

Также актуальным решением Президент Узбекистана считает создание Регионального центра промышленной стандартизации и сертификации в Ташкенте, который будет заниматься вопросами сближения регламентов и стандартов, сертификацией экспортной продукции по китайским требованиям.

– Предлагаю также принять отдельную «дорожную карту» трансфера технологий с вовлечением бизнеса, ведущих исследовательских институтов и инженерных центров и разработать долгосрочную стратегию «Индустриальный и инфраструктурный пояс «Центральная Азия – Китай». Речь идет о создании системы взаимосвязанных промышленных кластеров, технопарков и логистических хабов с привлечением китайских инвестиций, технологических и научных решений, – отметил Шавкат Мирзиёев.

Широкое внедрение передового китайского опыта в регио­не позволит, по его мнению, снизить риски и значительно повысить эффективность мер в сфере зеленой повестки и охраны окружающей среды.

– В этой связи важно ускорить принятие и как можно скорее приступить к реализации Программы зеленого развития до 2030 года. Предлагаем также учредить Экологический альянс в нашем формате для диалога и партнерства в сфере борьбы с опустыниванием, восстановления деградированных земель, повышения биоэкологической устойчивости в засушливых и пустынных зонах, – сказал лидер Узбекистана.

Среди ключевых приоритетов, по его мнению, должно оставаться и взаимодействие в сфере безопасности. В частности, Китай и страны Центральной Азии как традиционные парт­неры Афганистана с богатым опытом взаимодействия имеют все возможности для содействия восстановлению этой страны и вовлечению в региональные интеграционные процессы. В этой связи Узбекистан предложил в рамках формата «ЦА – Китай» учредить Группу высокого уровня по рассмотрению данных вопросов и провести ее встречу в приграничном Термезе с участием представителей Афганистана.

Новая веха в истории отношений

Итоги саммита на брифинге для СМИ подвел генеральный секретарь формата «Центральная Азия – Китай» Сунь Вэйдун. Он сообщил, что главы государств подписали Астанинскую декларацию второго саммита «Цент­ральная Азия – Китай», а также Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном, Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой.

– На саммите также было объявлено о принятии плана действий о высококачественной реализации инициативы «Один пояс – один путь» между Китаем и странами Центральной Азии, инициативы по облегчению взаимных поездок в формате «Китай – ЦА», меморандума о взаи­мопонимании об укреплении инвестиционного сотрудничества в сфере зеленого недропользования. Всего – более десяти многосторонних документов сотрудничества, а также пять соглашений об установлении городов-побратимов, – проинформировал генсек формата «ЦА – КНР».

Сунь Вейдун подчеркнул, что на Астанинском саммите главы шести государств всесторонне обобщили важные итоги сотрудничества в рамках формата «Центральная Азия – Китай» и на высшем уровне задали новые ориентиры для развития отношений.

Подписанная по итогам саммита Астанинская декларация, по его словам, очерчивает новый грандиозный план развития взаимодействия между шестью странами, фиксируя векторы и приоритеты сотрудничества на перспективу. А с заключением Договора о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на новый уровень выходит стратегическое партнерство шести государств.

– Как отмечается в договоре, страны всесторонне укрепляют взаимное доверие и стратегичес­кое взаимодействие, поддерживают друг друга в выборе путей и моделей развития, соответствую­щих их национальным реалиям, поддерживают позиции друг друга по ключевым вопросам, затрагивающим их коренные интересы. Подписание данного договора стало важной вехой в истории развития отношений между Китаем и государствами Центральной Азии, – подчеркнул генеральный секретарь формата.

Он также проинформировал, что следующий саммит запланирован на 2027 год и пройдет, согласно принятому механизму данных встреч, в Китае.