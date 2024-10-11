Примы и премьеры балета заговорили на сцене

фото Елены Петровой

Промоушен-компания Konokbaev Group давно известна своими незаурядными творческими поисками. Ее создатель и руководитель Нурлан Конокбаев не раз объяс­нял это большим желанием показать зрителю танец во всем его разнообразии: и в рафинированной канонической классике, и в инновациях новой хореографии. Именно поэтому любой гала-концерт или фестиваль, организованный его компанией, – добротное балетное шоу, но с обязательным сюрпризом.

В свое время так Нурлан и его коман­да бережно вводили теат­ральную публику в мир контемпорари, создавая из своих сценических шоу компромиссный микс, где соединялись вековой балет и модернистский танец. Теперь на концерты и спектак­ли от Konokbaev Group ходят и те, кто вырос на репертуаре традиционных театров, и те, кто распробовал всю прелесть эмоцио­нального и свободного современного танцевального искусства.

Что остается неизменным в политике компании, так это гарантия отборного качества того, что видит зритель. Нурлану и его помощникам удается ангажировать топовых исполнителей мировой сцены. Будь то восходящие звез­ды или легенды балета – они и сами не прочь поучаствовать в экспериментах.

На New Format Gala, недавно представленном в Алматы, собрались премьеры и этуали, которые работают в лучших театрах и много гастролируют. Но интрига нового формата балетного гала-концерта сумела завлечь их на пару дней в Казахстан.

– Это уникальный проект, ничего подобного никто еще не делал, – представлял премьеру Нурлан Конокбаев. – Все привыкли, что артисты выражают свои эмоции, мысли в танце. Мы решили изменить этот порядок и дали возможность зрителям пообщаться с солистами мировых театров вживую – задать им любые вопросы. Нам захотелось, чтобы публика не только увидела танец, но и услышала голоса танцоров, заглянула в их внутренний мир.

Но начать все-таки стоит с того, что артис­ты просто блистательно танцевали. Увидеть многих из них в реальности, да еще и в один вечер – уже большая удача. Мастера балета нечасто собираются в подобные коллаборации – слишком заняты и востребованы.

Например, приму и премьера Английского национального балета – длинноногую и изящную Сангюн Ли и фактурного Гарета Хоу – стоит видеть ради удовольствия от чистого, техничного и чувственного классического танца. Юная Елизавета Кокорева в 22 года заняла место примы-балерины в Большом театре России, что для него абсолютный рекорд.

Вообще, очень молодые танцоры на первых ролях в легендарных теат­рах – прорыв в балетном искусстве. Своей юношеской дерзостью они как будто «приправляют» старый балет свежей энергетикой, ничего при этом не меняя в его строгих установках. Лиза танцевала партии в паре с ведущим солистом балета Astana Opera Бахтияром Адамжаном, а уж он со своей бешеной харизмой умеет завести любую пуб­лику.

Другой ее любимчик – Мейрамбек Назаргожаев – теперь солирует в Королевском театре Дании. Стиль и техника воспитанника алматинской школы прекрасно сошлись с традициями одной из старейших европейских сцен, рожден­ными еще в эпоху романтизма. А вот уже другая звез­да вырастает буквально на глазах казахстанских балетоманов: у Богдана Вербового большинство главных партий в репертуаре КазНТОБ им. Абая, и юноше пророчат интересное профессиональное будущее.

В классическом танце на New Format Gala блистали этуаль Норвежского национального балета жгучая Йоланда Корреа Фриас и солистка Московского музыкального театра Анастасия Клименко. Но все-таки сюрпризом от организаторов, скорее, стало выступление в формате нового балета. Десятиминутный экзистенциальный танец пары Freelance Danser Туна Лобаха из Нидерландского театра танца и Касии Венгоэчеа из Королевского шведского балета уже принес им мировой успех. В Алматы их тоже принимали горячо, хоть и говорят, что это город, в котором зритель ничто не променяет на классику.

Что же касается диалога с артистами, который возникал в перерывах между выходом пар, то в этом определенно что-то есть: по крайней мере, любопытно услышать голос прекрасной феи, которая только что порхала в сцене из любимого балета, или увидеть романтического героя «по-рабочему» – в теплых штанах поверх трико и уггах.

А зрителей интересовало, например, приходится ли танцорам выходить на сцену больными. И Сангюн Ли с Гаретом Хоу подтвердили, что выступать с температурой – не такое уж редкое дело. Забавный Тун Лобах признался, что только один раз случайно уронил свою партнершу в танце и тогда же поклялся никогда этого не повторять. Настя Клименко рассказала: строгая диета для балетных – это плохо, лучше держит вес удовлетворенность тем, что делаешь. Интерес­ный опыт службы в Датском балете Мейрамбека Назаргожаева состоит в том, что поклон после выступления может сильно затянуться – первый реверанс всегда делается с особым почтением в сторону ложи монаршей семьи и только потом публике в зал.

А вообще, артисты с интересом отозвались на предложение пообщаться со зрителями, хотя и волновались в ожидании «неудобных» вопросов. На новый формат балетного перформанса Konokbaev Group уже зарегис­трировано авторское право, и в следующем году он будет представлен зарубежной публике.