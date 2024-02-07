Принципиальность и дисциплина

Комментируя это назначение в своем телеграм-канале, политолог Газиз Абишев обратил внимание на то, что у Олжаса Бектенова есть опыт работы в регионах – в акиматах Астаны и Акмолинской области.

Главная же его фишка, по мнению экс­перта, – опыт в Антикоррупционной службе, где он проводил серьезную работу по выявлению коррупционных схем и борьбе с ними.

«В прошлом году Президент назначил его руководителем своей Администрации. Бектенов решительно взялся за реформу АП, оптимизировав процессы и существенно снизив бюрократию. При этом активно координировал на самом деле только начинающийся процесс возврата незаконно нажитых активов», – написал он.

Сейчас экономике нужен решительный управленец, способный активно перенастраивать процессы, при этом не стесненный излишними страхами, ориентированный на конкретный результат, считает Газиз Абишев.

Политолог Данияр Ашимбаев как раз и отмечает, что новый Премьер считается жестким и принципиальным руководителем. Он напомнил, что 43-летний генерал-лейтенант Олжас Бектенов, ставший 26-м Премьер-министром РК, является уроженцем Алматы и имеет юридическое образование.

«Он наработал хорошую прак­тику в вопросах борьбы с коррупцией, возврата незаконно выведенных активов, контроля исполнения поручений Президента, – считает Данияр Ашимбаев. – Критерии, по которым он приходит в Правительство, отчасти­ те же, что и при назначении на пост главы АП. Президенту нужен сильный и решительный организатор, не замешанный в скандалах, который сможет как своего рода внешний менеджер оптимизировать работу системы и нацелить ее на конкретные результаты».

Политолог Андрей Чеботарев на своей странице в соцсетях назвал предложение партией «Amanat» кандидатуры Олжаса Бектенова на пост Премьер-министра «довольно интересным».

«Во-первых, по возрасту он гораздо моложе каждого из своих предшественников на этом посту, – рассуждает эксперт. – Но, видимо, в текущих условиях развития Казахстана нужен сравнительно свежий взгляд на многие вопросы и пути их решения. Во-вторых, впервые Правительство Казахстана может возглавить представитель силового блока».

Андрей Чеботарев предполагает, что назначенный Премьер-министр сосредоточится на организационно-контроль­ных вопросах, противодействии коррупции в госаппарате, возвращении под контроль государства незаконно приобретенных активов и взаимодействии с представителями крупного бизнеса по поводу соблюдения ими новых «правил игры».

По мнению финансиста Расула Рысмамбетова, назначение Олжаса Бектенова на пост главы Кабмина свидетельствует об обеспокоенности Президента дисциплиной в Правительстве.

Олжас Бектенов, по мнению эксперта, хорошо показал себя в роли руководителя аппарата Президента, а также успешно справлялся с такими задачами, как борьба с коррупцией, контроль­ над регионами и обеспечение нужной информацией Главы государства. Однако его сильная сторона не только борьба с коррупцией, но и укрепление дисцип­лины, полагает эксперт.

«Недавно мы говорили о том, что следующее Правительство должно быть правительством действий. Я думаю, что этого и будет добиваться Бектенов... Требуется жесткая дисциплина. 80 процентов реформ не получаются, потому что Правительство не смогло работать с регионами», – убежден финансист.

В регионах, по его словам, наблюдается волюнтаризм: там по-разному трактуют выполнение экономических программ.

«Поскольку Олжас Бектенов показал себя на предыдущем посту, ожидается, что он сможет дисциплинировать госаппарат. И при нем Правительство должно начать непопулярные меры. Возможно, он пересмот­рит ряд инициатив предыдущего Правительства по повышению налогов, например, но в целом перед ним будет стоять задача развития регионов и укрепления, как ни странно, властной вертикали от столицы до последнего района. Я думаю, он будет заниматься дальнейшим внедрением всеобщего декларирования, ведя политику бюджетной и финансовой дисциплины», – считает Расул Рысмамбетов.

Он уверен, что нового Премьер-министра будет отличать быстрая реакция на ошибки членов Правительства.