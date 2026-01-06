Принят новый закон о лицензировании детских лагерей и допобразования в РК

Образование
96
Дана Аменова
специальный корреспондент

Срок действия лицензии увеличен с одного до пяти лет

Фото: Kazpravda.kz / Наталия Портнягина

Глава государства подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия и образовательно-оздоровительных услуг», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по обеспечению качества в сфере образования Минпросвещения

Принятые поправки направлены на развитие дополнительного образования и затрагивают деятельность круглогодичных и сезонных стационарных детских лагерей, предоставляющих образовательно-оздоровительные услуги.

С 2026 года организации дополнительного образования будут разделены на две категории. Организации, оказывающие образовательно-оздоровительные услуги, подлежат лицензированию, а остальные будут работать в уведомительном порядке. Такой подход позволит упростить регулирование сферы и повысить качество и надёжность предоставляемых услуг.

В целях обеспечения безопасности и качества с 1 апреля 2026 года вводится лицензирование деятельности детских лагерей. Это позволит установить единые требования к условиям отдыха, обучения и оздоровления детей.

Срок действия лицензии увеличен с одного до пяти лет, что снижает административную нагрузку на организации и устраняет необходимость ежегодного переоформления документов. Пятилетний срок обеспечивает баланс между устойчивостью деятельности организаций и регулярным государственным контролем.

Принятые меры направлены на создание безопасных и качественных условий отдыха, обучения и оздоровления детей, а также на формирование единого стандарта образовательно-оздоровительных услуг в стране.

В настоящее время ведется работа над внесением изменений и дополнений в нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность организаций дополнительного образования.

#дети #комитет #лагерь #допобразование #лицензирование

Популярное

Все
В Нацгвардии начался новый учебный период
В Уральске открыл двери творческий центр
Есть вода, но трещат магистрали
Расширяются география и объемы зернового экспорта
Гостей встречали Ван Гог и Дали
Фармация: на пути к цифровизации
Первый титул в новом году
За здоровьем бегом марш!
35 дворов обновят в этом году в Костанае
Инвестиции в обрабатывающий сектор растут
Серебро и бронза из Фуджейры
Улытау усиливает цифровую безопасность
Машинки швейной звук как знак судьбы
Проверят лифты и эскалаторы
Овощей в стабфонде хватит до мая
Вы в наших сердцах!
Армия как социальный лифт
Закон Республики Казахстан О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнения решений Конституционного Суда Республики Казахстан и возврата государству незаконно приобретенных активов
Увеличится производство молока
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Нефтегазохимия: прорыв в переработке углеводородов
Справедливость без барьеров: судебная реформа и отправление правосудия в 2025 году
Праздник к нам приходит: как Астана готовится встретить Новый год
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
20 дронов запустили в небо в Актобе
Около 90% средств, выделенных на поддержку частных школ, уже перечислены – Минфин
Масло из Макинска понравилось Европе
Контроль и социальные приоритеты
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
Опубликованы данные мировых запасов нефти по странам
В Семее проходит выставка «Красота дома»
Air China запустила прямой рейс между Алматы и Чэнду
Токаев обратился к главам государств – членов ЕАЭС
Последний турнир в уходящем году
Новая школа – лучшие возможности
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года

Читайте также

В Мангистау наградили победителей олимпиад среди сельских ш…
В Казахстане создадут целостную и устойчивую систему образо…
Новая школа – лучшие возможности
Единую базу данных электронных журналов создадут на платфор…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]