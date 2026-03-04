Приняты решения по экспорту

Правительство
6
Дина Махамбетова

На заседании Межведомственной комиссии по воп­росам внешней торговли и участия в международных экономических организациях (МВК), прошедшем в Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, рассмотрены вопросы, влияющие на продовольственную и экономическую безопасность страны. С учетом значительной стабилизации цен на внутреннем рынке и наличия достаточных запасов принято решение о нецелесообразности введения временных ограничений на экспорт картофеля.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Также будут смягчены требования к экспортерам говядины для получения квоты. При принятии решения участники МВК учли Комплексный план развития животноводства, утвержденный Правительством. Документ предусмат­ривает увеличение поголовья КРС с 7,9 млн до 12 млн голов, а также расширение экспортного потенциала и открытие новых рынков сбыта казахстанской говядины. Минсельхоз внесет соответствую­щие изменения в действующие правила распределения квот.

В целях обеспечения отечественных перерабатывающих предприятий сырьем решено продлить запрет на вывоз из Казахстана маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота, а также бычков КРС, в том числе в государства – члены ЕАЭС. Запретят на полгода импортировать куриные яйца, в том числе из стран ЕАЭС.

В настоящее время в Казахстане действует 70 птицефабрик, из них 34 – яичного направления, 29 – мясного и 7 – племенной репродукции. По итогам 2025 года производство куриных пищевых яиц увеличилось на 2,4% и составило 4 568,5 млн штук. Обеспеченность внутреннего рынка за счет собственного производства достигает 98%.

Рассмотрен и вопрос о целесообразности введения запрета на импорт из третьих стран комплектующих для железнодорожного подвижного состава и элементов железнодорожного полотна. В ходе обсуждения были заслушаны позиции отечественных производителей комплектующих, производителей локомотивов и потребителей, в том числе АО «КТЖ».

По итогам обсуждения принято решение о нецелесообразности введения ограничений на импорт. Вместе с тем АО «Қазақстан темір жолы» поручено обеспечить приоритет закупок комплектующих для железнодорожного подвижного состава и элементов железнодорожного полотна у отечественных производителей.

#Правительство #торговля #экспорт #МВК

Популярное

Все
Ближе к зрителю
За любовь!
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
«Как много девушек хороших...»
От теплицы до букета
У побед – женское лицо
В СКО готовятся к паводку
Учит справляться со стрессом
Прививать любовь к слову
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Маршрут без стереотипов
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Подставить вовремя плечо
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Без наценок и посредников
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
«Я – песня народа, что славен и юн...»
Жамбыл в мировом литературном пространстве
Игры «Жулдызай» объединяют
Дроны выявляют нарушителей
Подчеркнута важность инвестирования в базовую инфраструктуру
Проектируя будущее: стратегия длинного горизонта Президента Токаева
Продукция с всегда высоким спросом
Построят 42 водоема
Политические партии страны поддерживают проект новой Конституции
Первая стая розовых фламинго прилетела в Мангистау
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Учебник как инструмент успеха
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска

Читайте также

Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах …
Нацбанк и АФМ опять «накидали» возражения: Токаев – о конст…
Запредельными и дерзкими назвал Токаев хищения в сфере здра…
Глава государства потребовал от акиматов и правительства пр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]