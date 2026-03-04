Также будут смягчены требования к экспортерам говядины для получения квоты. При принятии решения участники МВК учли Комплексный план развития животноводства, утвержденный Правительством. Документ предусмат­ривает увеличение поголовья КРС с 7,9 млн до 12 млн голов, а также расширение экспортного потенциала и открытие новых рынков сбыта казахстанской говядины. Минсельхоз внесет соответствую­щие изменения в действующие правила распределения квот.

В целях обеспечения отечественных перерабатывающих предприятий сырьем решено продлить запрет на вывоз из Казахстана маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота, а также бычков КРС, в том числе в государства – члены ЕАЭС. Запретят на полгода импортировать куриные яйца, в том числе из стран ЕАЭС.

В настоящее время в Казахстане действует 70 птицефабрик, из них 34 – яичного направления, 29 – мясного и 7 – племенной репродукции. По итогам 2025 года производство куриных пищевых яиц увеличилось на 2,4% и составило 4 568,5 млн штук. Обеспеченность внутреннего рынка за счет собственного производства достигает 98%.

Рассмотрен и вопрос о целесообразности введения запрета на импорт из третьих стран комплектующих для железнодорожного подвижного состава и элементов железнодорожного полотна. В ходе обсуждения были заслушаны позиции отечественных производителей комплектующих, производителей локомотивов и потребителей, в том числе АО «КТЖ».

По итогам обсуждения принято решение о нецелесообразности введения ограничений на импорт. Вместе с тем АО «Қазақстан темір жолы» поручено обеспечить приоритет закупок комплектующих для железнодорожного подвижного состава и элементов железнодорожного полотна у отечественных производителей.