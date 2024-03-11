Принятый два года назад резонансный закон об ответственном обращении с животными планируют изменить

Зоозащитники опасаются, что законодательные поправки направлены на возобновление в стране массового отстрела и уничтожения бродячего зверья и что эвтаназию будут применять практически для всех «хвостиков». Они выступают против пересмотра данного закона, требуя полного его исполнения гос­органами в нынешнем варианте. В рамках Закона РК «Об ответственном обращении с животными» усыплению подлежат лишь агрессивные животные.

В 2023 году из бюджета Атыраус­кой области на отлов и стерилизацию четвероногих было выделено 372 млн тенге. После необходимых процедур животных должны были привить, чипировать и отпустить. Но даже бирки не дают никакой защиты.

– Недавно убили двух собак с бирками, которые пять лет охраняли частную базу. Там для них создали все условия и за территорию не выпускали. У них имелась своя будка. На видеозаписи видно, как неизвестный мужчина на машине нарезал круги вокруг базы и поджидал их специально. Потом вышел и выстрелил, – рассказывает руководитель общественного объединения «Доброе сердце Атырау» Венера Манасова. – Мы сразу связались со службой отлова. Выяснилось: они в тот день в данном районе, где находится база, не работали, так как заявок не поступало. Более того, автомобиль марки Opel, на которой разъезжал стрелок, в их системе не значится. И вообще отлов предельно осторожно относится к собакам с бирками. Кому они мешали?..

Животные на улице разные, добавляет общественник. Есть потерявшиеся домашние питомцы, их нужно вернуть хозяевам. Другие – больные, но они социальные, таких нужно вылечить, стерилизовать и пристроить в хорошие руки или выпустить в естественную среду обитания. Да, от агрессивных четвероногих друзей человека надо избавляться, но и тут у зоозащитников свои аргументы.

По новым правилам, если они будут приняты, бродячих животных из числа тех, кто болен, проявляет неоправданную агрессию, не востребован зоозащитными организациями и другими, уничтожат в течение 15 дней. А если это безнадзорные животные, то за 60 дней. Также владельцев животных обяжут самостоятельно определять своих питомцев в приюты в случае отказа от них, а не выбрасывать на улицу.

Известный атырауский волонтер Мукаш Джабасов, как его называют – доктор Айболит, лечит несчастных собак, попавших в лапы живодеров или угодивших под колеса автомашин. И, понятное дело, не может оставаться безучастным.

– По действующему закону запрещено убивать бездомных животных, но их все равно продолжают истреблять, – говорит он. – А теперь представьте, что такой подход будет законодательно разрешен. Сегодня мы хотя бы полицию можем вызвать, а дальше? Гарантирую, никто не будет содержать несчастных собачек 15–60 суток. Никто не станет придерживаться методики эвтаназии, будут сразу усыплять, как сейчас делают. Наступит полный беспредел. До сих пор в службе отлова нет кинолога, чтобы определить степень агрессии и есть ли она вообще. Достаточно просто позвонить и сказать: в районе собака кидается на людей. Никаких доказательств не нужно. Бригада приезжает и всех собак ликвидирует. Особенно достается мирным, они легко идут на контакт и попадают в отлов. А наиболее агрессивные убегают. Увы, то, что сейчас происходит, – жестокость необузданная.

По его мнению, надо ввести зап­рет на разведение животных. Оставить разрешение лишь специализированным органам.

– Нужно ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. За причинение насилия над ними, даже если оно не повлекло увечий, надо налагать большие штрафы. Если такое происходит неоднократно – брать провинившихся под стражу, – считает Мукаш Джабасов.

В свою очередь атырауский общественник Андрей Кораблев говорит, что бесконтрольный рост численности бездомных собак вызывает беспокойство у жителей страны во всех регионах. Собаки сбиваются в стаи, нападают на людей. По данным областного управления здравоохранения, только в прошлом году в травм­пункт Атырауской областной больницы обратились около 300 человек, из них 200 пострадали от бродячих собак, а сотню жителей укусили домашние четвероногие.

С начала этого года в травмпункт обратились семь жителей областного центра, пострадавшие от бездомных собак. Благо, они отделались небольшими травмами. Но бывают и трагические случаи. Год назад в Атырау собака напала на восьмилетнего ребенка. Мальчика в состоянии травматического шока с рваными ранами головы и ног доставили в областную детскую больницу.

– Участились случаи обращения жителей с жалобами о нападении собак на детей и взрослых. Кто виноват в агрессивном поведении братьев наших меньших? Зоозащитники говорят о том, что люди сами провоцируют собак своим поведением, зачастую бросая в них камни и палки, пытаясь отогнать от себя. Другая сторона считает, что с бродячими собаками надо бороться более радикальными методами, вплоть до умерщвления, и убеждает нас в том, что это необходимо в целях защиты людей. И эти два непримиримых лагеря никогда, наверное, не придут к согласию, – отмечает Андрей Кораблев.