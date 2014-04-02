Приоритет – животноводству

Документ рассчитан на предстоящие 3 года и отличается тем, что в его разработке принимали участие управления сельского хозяйства, предпринимательства и индустриально-инновационного развития области, а также РИЦ «Максимум». Тем самым программа учитывает не только по возможности для развития животноводства, но и механизмы реализации, источники финансирования.

– Для реализации данной программы определены три основные направления, – говорит председатель правления РИЦ «Максимум» Жандар Омаров. – Это селекция на действующих молочно-товарных фермах области, организация семейных ферм и создание откормочных площадок для КРС. Разработан план финансирования на 2014 год, согласно которому предусмотрены средства в размере 4 миллиардов тенге. Эффект от принятых мер по программе развития животноводства предполагает ежегодное производство сельскохозяйственной продукции на общую сумму 9 101,5 миллиона тенге.

Потребность ЮКО в мясе составляет 87,5 тыс. тонн, в молоке – 441,7 тыс. тонн. Регион пока в основном покрывает внутренний спрос, но нужно учитывать рост численности населения. К тому же область постепенно осваивает экспортные направления, что выступает важным фактором социально-экономического развития.

Сегодня в области действует 31 предприятие по переработке молока, в том числе и такие крупные, как АО «FoodMaster», ТОО «Атамекен», ТОО «Сайрам сут». В общей сложности они перерабатывают 22,8% молочной продукции, или 653 тыс. тонн молока. Регион располагает большим потенциалом для развития животноводства, и программа, рассчитанная на предстоящие 3 года, станет локомотивом для увеличения поголовья скота и производства мясо-молочной продукции.

Любовь ДОБРОТА,

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Южно-Казахстанская область