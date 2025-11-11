Открывая заседание, Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на приоритетных задачах социально-экономического развития страны. Он подчеркнул, что для реализации инициатив Главы государства важно создать соответствующую законодательную базу – обеспечить качественное рассмотрение и своевременное принятие Строительного и Цифрового кодексов, законов о банках и банковской деятельности и о профилактике правонарушений.

Кроме того, члены бюро постановили рассмотреть на предстоящем заседании Закон «О ратификации Соглашения о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в государствах – участниках Содружества Независимых Государств». Целью соглашения является содействие обеспечению безопасности трансграничных перевозок радио­активных материалов, повышению ядерной и радиационной безопасности и оптимизации национальных требований к перевозкам радиоактивных материалов с учетом принципов обеспечения физической защиты.

Будет также рассмотрен Закон «О ратификации Соглашения между Правительством РК и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в борьбе с преступностью». Ожидается, что ратификация соглашения позволит повысить эффективность взаимодействия правоохранительных органов двух стран, будет способствовать укреплению региональной безопасности и двусторонних отношений в целом.

На заседании бюро депутаты также обсудили реализацию Плана мероприятий Сената, в рамках которого в течение недели состоится круглый стол о перспективах развития системы углеродного регулирования в Казахстане, включая использование углеродных офсетов для достижения целей по сокращению выбросов, и ряд выездных заседаний. Также сенаторы распределили среди постоянных комитетов законы, принятые Мажилисом.