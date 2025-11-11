Приоритетные задачи

Сенат
2
Ольга Орлова

На заседании бюро Сената под председательством спикера Маулена Ашимбаева депутаты определили повестку заседания палаты, запланированного на 13 ноября.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Открывая заседание, Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на приоритетных задачах социально-экономического развития страны. Он подчеркнул, что для реализации инициатив Главы государства важно создать соответствующую законодательную базу – обеспечить качественное рассмотрение и своевременное принятие Строительного и Цифрового кодексов, законов о банках и банковской деятельности и о профилактике правонарушений.

Кроме того, члены бюро постановили рассмотреть на предстоящем заседании Закон «О ратификации Соглашения о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в государствах – участниках Содружества Независимых Государств». Целью соглашения является содействие обеспечению безопасности трансграничных перевозок радио­активных материалов, повышению ядерной и радиационной безопасности и оптимизации национальных требований к перевозкам радиоактивных материалов с учетом принципов обеспечения физической защиты.

Будет также рассмотрен Закон «О ратификации Соглашения между Правительством РК и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в борьбе с преступностью». Ожидается, что ратификация соглашения позволит повысить эффективность взаимодействия правоохранительных органов двух стран, будет способствовать укреплению региональной безопасности и двусторонних отношений в целом.

На заседании бюро депутаты также обсудили реализацию Плана мероприятий Сената, в рамках которого в течение недели состоится круглый стол о перспективах развития системы углеродного регулирования в Казахстане, включая использование углеродных офсетов для достижения целей по сокращению выбросов, и ряд выездных заседаний. Также сенаторы распределили среди постоянных комитетов законы, принятые Мажилисом.

#Сенат #заседание #повестка

Популярное

Все
Лиса напала на жительницу Костанайской области
Работников цифровизации и информационных технологий чествуют Казахстане
Taldau Talks: Ашимбаев выступил инициатором дискуссии в новом сезоне
Сотни авиарейсов отменили в США из-за шатдауна
ERG развивает Национальную систему квалификаций
Пловец Адильбек Мусин стал победителем Игр исламской солидарности
Арабские страны отвергли план США по Газе
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Карагандинские археологи нашли нетронутое погребение сакского воина
В Казахстане прошёл первый международный конкурс профмастерства в ГМК
Денис Мантуров награжден орденом «Достық»
Арсенал незаконного оружия обнаружен и изъят в регионах РК
ATP признала Almaty Open одним из лучших теннисных турниров мира
Более 75 тонн филе судака незаконно экспортировали в Европу из Кызылординской области
Мухтархан Дильдабеков: Поддержка Касым-Жомарта Токаева - мощный стимул для боксеров
Бектенов обсудил с руководством LanzaJet строительство завода в РК
Победителей республиканского конкурса «Ақберен» наградили в Акмолинской области
Родриго Пас вступил в должность президента Боливии
Казахстанские школьники показали 100% результат на KHIMIO-2025
Почти 3 000 коммунальщиков вышли на уборку снега в Астане
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Руководство коммунального предприятия Усть-Каменогорска подозревают в крупном хищении – АФМ
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Итоги республиканской акции «Народный юрист» подвели в Казахстане
Сотрудников ДЧС осудили за халатность во время землетрясения в Алматы
«Кайрат» и «Семей» пробились в плей-офф
Рост ВВП Казахстана за год достиг 6,3%
Хореографическая поэма «Нургиса» прошла с аншлагом в Астане
Здесь качество – не лозунг, а система
Казахстан и Беларусь расширяют сотрудничество в сфере библиотечного дела
52 млрд тенге направили на развитие дорожной инфраструктуры в области Жетiсу
Определился состав финалистов
В Зайсанском районе построят водохранилище
Рекордный урожай зерновых и других сельхозкультур собрали в Казахстане
В Астане состоялся форум немцев Казахстана
Остался год до юношеской Олимпиады
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Россыпь наград из Улан-Батора
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ

Читайте также

Сенаторы в США договорились остановить самый долгий в истор…
Taldau Talks: Ашимбаев выступил инициатором дискуссии в нов…
Запущен первый региональный проект "Школа аналитики. Карага…
Национальные ценности в эпоху ИИ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]