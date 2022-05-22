Пристававшего к девочке в автобусе мужчину арестовали на 10 суток в Нур-Султане

Задержанного по подозрению в приставании к школьнице в автобусе арестовали на 10 суток, передает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции Нур-Султана.

В пресс-службе напомнили, что 19 мая в управление полиции района "Сарыарка" поступило сообщение о мужчине, который приставал к несовершеннолетней девочке в общественном транспорте.

"Незамедлительно сотрудники полиции приняли меры по задержанию мужчины. В ходе розыскных мероприятий данный гражданин был задержан", - отметили в ДП.

В отношении 33-летнего мужчины возбуждено административное производство по статье 434 КРКобАП.

Решением специализированного межрайонного административного суда правонарушитель арестован на 10 суток, добавили в пресс-службе.