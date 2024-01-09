Присвоившего чужие скутеры астанчанина осудили в Шымкенте

Полицейские начали расследование с заявлений горожан в отношении молодого мужчины, передает корреспондент Kazpravda.kz
Как сообщает информационный медиапортал МВД, со слов владельцев мотороллеров, парень брал транспорт напрокат, заплатив заранее сразу за два месяца. А по истечении срока аренды не отвечал на звонки и пропадал. Стражи порядка задержали афериста на территории города.
Как выяснилось, житель столицы специально приехал в Шымкент для реализации своего мошеннического плана и успел за четыре месяца сбыть 40 чужих скутеров. Арендодатели потерпели ущерб в размере 15 млн тенге.
«По окончании следственных действий уголовное дело с обвинительным актом полицейские направили в суд. Мужчину признали виновным в неоднократном мошенничестве и приговорили к четырем годам лишения свободы», — детализировали в правоохранительных органах.