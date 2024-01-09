Присвоившего чужие скутеры астанчанина осудили в Шымкенте

Фото: cfmoto-moto.ru

Как сообщает информационный медиапортал МВД, со слов владельцев мотороллеров, парень брал транспорт напрокат, заплатив заранее сразу за два месяца. А по истечении срока аренды не отвечал на звонки и пропадал. Стражи порядка задержали афериста на территории города.

Как выяснилось, житель столицы специально приехал в Шымкент для реализации своего мошеннического плана и успел за четыре месяца сбыть 40 чужих скутеров. Арендодатели потерпели ущерб в размере 15 млн тенге.