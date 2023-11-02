"Приятно возвращаться домой" – Орбан поблагодарил Токаева за прибытие на землю предков

Президент, Международное сотрудничество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

По его словам, венгры с большим удовольствием приезжают в Казахстан, так как оба народа связывают тысячелетние общие корни

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, прибывшим в Казахстан с официальным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

После торжественной церемонии встречи в Акорде Токаев и Орбан проследовали в зал для проведения встречи в узком формате.

Стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы развития казахско-венгерских отношений с акцентом на укрепление политического диалога, углубление торгово-экономического сотрудничества и расширение культурно-гуманитарных связей.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Виктору Орбану за значительный вклад в сближение Казахстана и Венгрии.

"Г-н премьер-министр, добро пожаловать на казахскую землю! В Казахстане хорошо знают и уважают Вас, потому что Вы кыпшак по происхождению. Можно сказать, что Вы приехали на родину предков. Благодарю Вас за то, что приняли мое приглашение и посетили Казахстан с официальным визитом, а также примете участие в юбилейном саммите Организации тюркских государств. Несомненно, данный визит придаст новый импульс сотрудничеству между двумя странами. Уверен, сегодняшние переговоры будут плодотворными", – сказал Токаев.

В свою очередь Виктор Орбан поблагодарил президента Казахстана за приглашение и гостеприимство, оказанное ему и венгерской делегации. Он высоко оценил уровень политического диалога и взаимовыгодного партнерства между Казахстаном и Венгрией.

"Всегда приятно возвращаться домой. Венгры с большим удовольствием приезжают в Казахстан, потому что нас связывают тысячелетние общие корни. За последнее десятилетие мы приложили очень много сил для развития нашего сотрудничества, достигнуты хорошие результаты. Для меня большая честь сотрудничать с Вами. Венгрия всегда была надежным стратегическим партнером Казахстана, так будет и в дальнейшем. Отношения Венгрии и Казахстана хороши, как никогда, но потенциал, особенно в экономике, по-прежнему велик. У нас есть хорошие перспективы", – отметил премьер-министр Венгрии.

 

#переговоры #Токаев #встреча #Акорда #Виктор Орбан

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