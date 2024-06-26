«Прижали» – и сразу признал детей

Общество
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Сергей Горбунов

По информации палаты частных судебных исполнителей Павлодарской области, мужчина задолжал своим детям более восьми миллионов тенге.

Коллаж: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Столь внушительная сумма «набежала» потому, что беглый папа долгое время находился в розыске и уклонялся от родительского долга. Но, как говорится, сколько веревочке ни виться, а конец будет. Так случилось и в этот раз: частный судо­исполнитель вынес постановление о наложении ареста на денежные средства в банках второго уровня, также на его движимое и недвижимое имущество. Но выяснилось, что у должника нет ни накоп­лений в банках, ни имущества, которое числилось бы за ним, так как мужчина не работал и не имел пенсионных отчислений.

Ситуация – в пору развести руками. Но судебный исполнитель не отступил. Он поставил вопрос о привлечении уклониста к административной ответственности по ст. 669 КоАП РК за неисполнение, то есть игнорирование, исполнительного документа.

А дальше все пошло, как сообщает исполнительное ведомст­во, волшебным образом: «После установления фактического адреса нахождения должника и постановки вопроса о привлечении его к административной ответственности задолженность по алиментам в размере 8 086 384 тенге была погашена в полном объеме», – говорится в сообщении региональной палате частных судебных исполнителей.

#дети #суд #папа #родители #ЧСИ #алименты

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