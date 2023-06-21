Признавшегося в получении взяток чиновника приговорили к крупному штрафу в Кокшетау

В Кокшетау инспектора рыбной охраны осудили за получение взяток, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Фото: akm.sud.kz

Руководителя отдела рыбной инспекции Ш. судили за получение взятки неоднократно (пункт 4 части 3 статьи 366 Уголовного кодекса РК), Г. – за неоднократную дачу взятки должностному лицу (пункт 3 части 3 уголовной статьи 367) и М. – за дачу взятки должностному лицу (часть 1 уголовной статьи 367).

«Сотрудник контролирующего госоргана Ш. неоднократно предоставлял Г. и один раз М. свободный доступ к водоему озера Мырзакольсор в Зерендинском районе для рыболовства запрещенными видами орудия. За это он получал от них по 20-30 тысяч тенге ежемесячно», – установлено в суде.

При назначении наказания подсудимым суд учел чистосердечное раскаяние, явку с повинной, активное способствование раскрытию правонарушения.

Всем троим назначены штрафы: Ш. – 6 090 000 тенге, Г. – в 2 100 000 тенге, М. – 900 тысяч тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Приговор не вступил в силу.

К слову, для предупреждения коррупции среди госслужащих на оглашение приговора были приглашены работники Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.