И это еще повезло, что ошибку свою я заметила, правда, накануне вылета, в 12 ночи, когда зашла проверить по табло аэропорта, нет ли отмены или задержки мое­го рейса. На табло не было не то что уточнений по этому поводу, там вообще мой рейс не значился! Я несколько раз обновила сайт: вылет должен быть в 10.50 утра, как так? И только спустя минут 10, уже успев написать авиаперевозчику, что у меня какая-то ерунда с перелетом, я наконец-то поняла, глядя в билеты: пунктом отправления у меня в билете значился Шымкент. А я-то в Астане!

Сначала я разрыдалась. Больше от обиды, что я такая бестолковая. Потом принялась судорожно искать новые билеты, параллельно подав на возврат имеющиеся. Расплакалась еще сильнее: в возврате мне тут же отказали, потому что билеты были куплены по невозвратному тарифу, а новые купить не получалось – агрегатор упорно показывал отсутствие свободных мест на нужную мне дату.

Может, я разжалобила Вселенную своими стенаниями, но мне удалось найти буквально последние места на рейсе из Астаны в приемлемое время. Так что к часу ночи я сидела буквально в истерике с двумя комплектами билетов на руках…

Не полететь вообще я не мог­ла – в родном городе сложились печальные обстоятельства. Что и сыграло главную роль в ошибке при покупке билетов: я была слишком оглушена новостью, мыс­лила и действовала как в тумане.

Но рассказ мой на самом деле не о моем промахе, а о людях. Коллега Лаура, узнав, что я «пролетела» с полетом не в ту сторону, молча скинула мне на карту часть стоимости. «Не спорь! – приказала она, прочитав мои возмущения. – Денег тебе не вернут, а они тебе сейчас могут пригодиться». Честно – опять расплакалась (ну что поделать, если я такая чувствительная плакса?). Такой жест для меня совсем не про деньги, а про простое человеческое. А когда ты и так в абсолютном душевном раздрае, такая поддерж­ка – протянутая рука, которая не дает ухнуть в яму отчаяния.

А дома, сразу по прилете, меня встретила лучшая подруга. Оставила работу, просто чтобы встретить и обнять, сказать какую-то, понятную только нам, глупую шутку, чтобы встряхнуть, поднять настроение. Через день потащила меня в театр, хоть я и не хотела. «Надо», – спокойно констатировала подруга Марина.

Она передала эстафету другой близкой подруге – моей Ленке, которая тоже обняла, успокоила, напоила чаем, пообещала, что если уж чуда не случится, то я могу рассчитывать на нее в любой момент. И это правда: уже не раз мы горой вставали друг за друга, вытирали вместе слезы, случись что.

Вот это все – про дружбу. Про любовь. Про понимание и желание облегчить переживания. Дружбу не только женскую, а обычную человеческую, которая тебя настигнет, даже когда не хочется никого видеть, и укроет как будто теплым одеялом, чтобы чуточку разморозить и помочь идти, делать, думать дальше.