Про любовь

Колонка обозревателя
Елена Левкович

Недавно сбылся мой страшный сон: я умудрилась купить билеты на самолет, перепутав пункты вылета и назначения. А ведь я долго обдумывала и выбирала удобную дату вылета, билеты еще несколько часов висели на брони, и я все равно умудрилась проглядеть!

И это еще повезло, что ошибку свою я заметила, правда, накануне вылета, в 12 ночи, когда зашла проверить по табло аэропорта, нет ли отмены или задержки мое­го рейса. На табло не было не то что уточнений по этому поводу, там вообще мой рейс не значился! Я несколько раз обновила сайт: вылет должен быть в 10.50 утра, как так? И только спустя минут 10, уже успев написать авиаперевозчику, что у меня какая-то ерунда с перелетом, я наконец-то поняла, глядя в билеты: пунктом отправления у меня в билете значился Шымкент. А я-то в Астане!

Сначала я разрыдалась. Больше от обиды, что я такая бестолковая. Потом принялась судорожно искать новые билеты, параллельно подав на возврат имеющиеся. Расплакалась еще сильнее: в возврате мне тут же отказали, потому что билеты были куплены по невозвратному тарифу, а новые купить не получалось – агрегатор упорно показывал отсутствие свободных мест на нужную мне дату.

Может, я разжалобила Вселенную своими стенаниями, но мне удалось найти буквально последние места на рейсе из Астаны в приемлемое время. Так что к часу ночи я сидела буквально в истерике с двумя комплектами билетов на руках…

Не полететь вообще я не мог­ла – в родном городе сложились печальные обстоятельства. Что и сыграло главную роль в ошибке при покупке билетов: я была слишком оглушена новостью, мыс­лила и действовала как в тумане.

Но рассказ мой на самом деле не о моем промахе, а о людях. Коллега Лаура, узнав, что я «пролетела» с полетом не в ту сторону, молча скинула мне на карту часть стоимости. «Не спорь! – приказала она, прочитав мои возмущения. – Денег тебе не вернут, а они тебе сейчас могут пригодиться». Честно – опять расплакалась (ну что поделать, если я такая чувствительная плакса?). Такой жест для меня совсем не про деньги, а про простое человеческое. А когда ты и так в абсолютном душевном раздрае, такая поддерж­ка – протянутая рука, которая не дает ухнуть в яму отчаяния.

А дома, сразу по прилете, меня встретила лучшая подруга. Оставила работу, просто чтобы встретить и обнять, сказать какую-то, понятную только нам, глупую шутку, чтобы встряхнуть, поднять настроение. Через день потащила меня в театр, хоть я и не хотела. «Надо», – спокойно констатировала подруга Марина.

Она передала эстафету другой близкой подруге – моей Ленке, которая тоже обняла, успокоила, напоила чаем, пообещала, что если уж чуда не случится, то я могу рассчитывать на нее в любой момент. И это правда: уже не раз мы горой вставали друг за друга, вытирали вместе слезы, случись что.

Вот это все – про дружбу. Про любовь. Про понимание и желание облегчить переживания. Дружбу не только женскую, а обычную человеческую, которая тебя настигнет, даже когда не хочется никого видеть, и укроет как будто теплым одеялом, чтобы чуточку разморозить и помочь идти, делать, думать дальше.

#поддержка #Дружба #любовь #поступки

Популярное

Все
Про любовь
Разведчики весны
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Атырау начал работу особенный магазин
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Победы на турнире Alem Cup
240 единиц нового оборудования предоставит GIZ бассейновым водным инспекциям Казахстана
МЧС внедряет дроны с ИИ для спасательных операций
Семь вкусов благополучия. Что готовят на Наурыз?
Референдум-2026: Обновлены данные по явке
Весна начинается с рукопожатия
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Слово о замечательном человеке
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску

Читайте также

Детерминированный хаос разума
«Хорошая» девочка
Пятая графа
У побед – женское лицо

