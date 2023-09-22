Проблемные вопросы бизнеса рассмотрели в правительстве

На совещании под председательством заместителя премьер-министра – министра финансов РК Ерулана Жамаубаева обсудили проблемные вопросы бизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен» вынесла на рассмотрение ряд проблемных вопросов бизнеса. В частности, приобретения школьной формы у отечественных товаропроизводителей посредством программы «Всеобуч», методики подушевого финансирования дошкольного образования, пересмотра сроков приема заявок и изменения требований по мерам господдержки в туризме.

На повестке дня также был рассмотрен вопрос разработки механизма возмещения затрат на подведение инфраструктуры к туристским объектам, возводимым инвесторами на особо охраняемых природных территориях и приоритетных туристских территориях.

По итогам совещания вице-премьер дал соответствующие поручения государственным органам и подчеркнул необходимость оперативного и качественного рассмотрения проблемных вопросов бизнеса, а также выявления барьеров, препятствующих его развитию.