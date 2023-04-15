Проблемы и перспективы развития Улытауской области обсудили с участием премьер-министра

Экономика
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Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам социально-экономического развития Улытауской области с участием руководителей центральных госорганов и акимата региона, передает Кazpravda.kz со ссылкой на UKIMET.

Фото: Kazpravda.kz

На заседании рассмотрены меры по:

  • укреплению различных секторов промышленности;
  • строительству жилья, медучреждений и автодорог;
  • модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства и систем тепло-, газо- и электроснабжения;
  • реализации проектов водообеспечения и улучшения экологической обстановки и др.

Премьер-министр указал, что проблема повышения доходов населения напрямую связана с вопросами роста цен. На сегодняшний день из 19 социально значимых продуктов питания в регионе производятся только три.

"В результате большая часть продовольственных товаров в области дороже, чем даже в Астане и Алматы. Работу по стабилизации цен необходимо осуществлять комплексно, применяя как регуляторные, так и контрольные меры. При этом нужно насыщать внутренний рынок области за счет реализации проектов в сфере АПК с упором на производство и хранение социально-значимых продуктов питания", — подчеркнул Алихан Смаилов.

Как отметил Алихан Смаилов, одним из самых наболевших вопросов населения является обеспечение качественной питьевой водой, особенно в городах Жезказган и Сатпаев. 

Для решения этой проблемы в прошлом году начата реконструкция насосной станции Уйтас-Айдосского месторождения подземных вод. Проект планируется завершить в 2024 году. 

Кроме того, в текущем году будет завершено строительство долгостроя – Эскулинского водовода.

Алихан Смаилов отметил, что с учетом сложностей прошедшего отопительного периода и перспектив развития Жезказгана требуется поэтапная модернизация объектов и сетей теплоснабжения. По его словам, акимату нужно систематизировать работу в данном направлении.

"Для обеспечения вышеуказанных мероприятий финансированием в течение 3 лет будет поэтапно внедрена новая тарифная политика «Тариф в обмен на инвестиции». Учитывая это, нужно активно проводить соответствующую разъяснительную работу и принимать конкретные меры для поддержки уязвимых слоев населения", - сказал он.

#город #премьер-министр #совещание #Жезказган

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