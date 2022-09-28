"Проблемы не решились" – Токаев о трехсменных, аварийных и ветхих школах

В Казахстане проблемы с трехсменными, аварийными, ветхими школами так и не решились. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на очередном заседании Высшего совета по реформам, передает Kazpravda.kz.

"Создание нормальных условий для получения образования является важнейшей задачей государства. К сожалению, до сегодняшнего дня было сказано много, но проблемы с трехсменными, аварийными, ветхими школами так и не решились. Поэтому реализация данного национального проекта "Комфортная школа" должна быть на особом контроле как правительства, так и местных исполнительных органов. Правительство и Счетный комитет должны обеспечить использование каждого тенге по назначению", – заявил глава государства.

Токаев подчеркнул, что акимы до конца года должны решить все вопросы по земле, инфраструктуре.

"Никакие отговорки здесь не уместны. Поэтому я поддерживаю предложение правительства по закреплению персональной ответственности акимов за реализацию данной работы. По тем школам, строительство которых должно начаться в 2023 году, в течение месяца должны быть решены все вопросы по выделению земельных участков и подключению к инфраструктуре. По остальным – до конца года", – указал президент.

По его словам, также они должны решить, в том числе, и вопросы снижения бюрократии, затягивания решения конкретных вопросов.

"Предложение правительства об определении единым заказчиком Samruk-Kazyna Construction считаю возможным поддержать. Это позволит планировать, строить и контролировать весь процесс в одном месте. Вместе с тем, хочу сразу предупредить – спрос за школы будет особый", – заключил Касым-Жомарт Токаев.