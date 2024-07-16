Проблемы с сим-картой и «кредитные помогайки»

– Истекает срок действия вашей сим-карты. Если ничего не предпринять, то номер заблокируется. Вы хотите продлить обслуживание? – таким вопросом ввел меня на секунду в ступор голос на том конце провода. Уже через мгновение я осознала, что у сим-карт нет срока действия, а у звонившего не наш акцент.

Но в следующее мгновение пришлось усомниться в собственных же сомнениях: мне пришло SMS с заветным для мошенника кодом – внимание – с номера 1414! То есть с вполне официального номера Единого контакт-центра, которому мы все доверяем. До чего техника дошла!

Как сообщает портал Fingramota.kz, многие казахстанцы столкнулись с данным видом телефонного мошенничества. И если, побоявшись остаться без связи, продиктовать SMS-код, то можно остаться без сбережений или погрязнуть в долгах.

Сообщая код посторонним, пользователь дает разрешение для входа в свой личный кабинет на интернет-ресурсе или в мобильном приложении оператора связи. Мошенники могут сделать виртуальный дубликат сим-карты или подключить услугу переадресации звонков и SMS на другой номер. Далее им не составит особого труда зайти в онлайн-банкинг жертвы и совершить необходимые операции: оформить новые займы, рассрочку, перевести деньги на счета дропперов (посредников).

«Не верьте посторонним лицам, кем бы они ни представлялись, если они запрашивают такую информацию, как пароли, логины, SMS-коды и другие личные данные – ИИН, номер удостоверения личности или паспорта, реквизиты платежной карты. Не скачивайте по инструкции незнакомых людей приложения, которые могут быть вирусными, шпионскими или позволяют третьим лицам дистанционно управлять вашим устройством, например, AnyDesk или TeamViewer», – предостерегает Fingramota.kz.

В последнее время в Казах­стане распространен и такой вид кибератаки, как отправка сообщений через мессенджеры или фишинговых электронных писем сотрудникам от лица начальника с поручением срочно предоставить доступ к конфиденциальной информации. Мошенники, применяя психологические методы, давят на сотрудников, используя авторитет руководства.

Социальные инженеры пытаются выудить у жертв персональные данные, чтобы получить доступ к их учетным записям WhatsApp и Telegram. Тем самым мошенники выдают себя за других под предлогом, что якобы потеряли телефон, поэтому пишут с другого номера, что у них плохая связь и тому подобное. Они могут попросить переслать деньги, сообщить пароль, PIN-код или другие личные сведения, нажать на ссылку, которую им скинуло «начальство», или активировать новые функции.

Следует оставить такие сомнительные сообщения и письма без ответа, заблокировав отправителя, рекомендует Fingramota.kz.

Ни в коем случае не стоит вступать в переписку, передавать данные, переходить по фишинговым ссылкам. Если есть сомнения, лучше уточните у своего руководителя, от чьего лица распространяются сообщения.

«Рекомендуем уведомить службу безопасности своей компании, а также техподдержку WhatsApp, Telegram о подоз­рительном поведении, отправив жалобу, и включить «двухшаговую проверку», чтобы усилить защиту своего аккаунта», – пишет портал.

«У вас плохая кредитная история? Поможем быстро оформить кредит, без залога и предоплаты, высокий процент одобрения»; «Вам срочно нужны деньги? Оформите товар в рассрочку, а мы его выкупим по хорошей цене»; «Устали отдавать все деньги кредиторам? Поможем удалить ваш кредит из базы банка и МФО и почистим вашу кредитную историю»... Объявления с таким содержанием мошенники размещают в социальных сетях, создавая фейковые аккаунты-однодневки.

Переписываться с «клюнувшими на приманку» злоумышленники предпочитают в WhatsApp и действуют по одной из двух схем. Первая – оформление кредита наличными.

В целях оформления займа интернет-мошенники уточняют у потенциальной жертвы необходимую сумму и личные сведения. Особенно интересует их наличие у граждан личных кабинетов на популярных ресурсах онлайн-кредитования. Это необходимо, якобы чтобы оформить выгодный кредит, который стопроцентно одоб­рят. На самом деле мошенники делают все, чтобы получить доступ к личным кабинетам граждан со своих устройств. Для восстановления пароля они запрашивают SMS-код у доверчивых «клиентов», объяс­няя это необходимостью оформить и подать заявку на мик­рокредит.

Взломав личный кабинет, мошенники легко могут изменить привязанный к нему мобильный номер на свой и подавать от имени жертвы заявки в различные МФО. В случае одобрения микрокредита заемщиков просят перевести всю сумму или ее часть на баланс указанного номера для якобы досрочного закрытия полученного займа и направления новой заявки. Мол, что так надо, чтобы система скоринга кредитной организации считала их лояльными клиентами и в дальнейшем позволила взять сумму в разы больше. Либо же мошенники обманным путем получают персональные и платежные данные заемщиков, и, соответственно, доступ к их онлайн-банкингу, переводят все средства на счета дропперов, выводят эти деньги и удаляют переписку.

Вторая схема – оформление товарных кредитов на сайтах продавцов электроники. Личные данные указываются того бедолаги, а номер телефона, куда приходят SMS-коды для рассмотрения заявки и потом для подтверждения получения товара, – мошенника, как и адрес доставки.

Получив одобрение по кредиту, злоумышленники сообщают заемщикам, что у них не получилось оформить товарный кредит, или же они оформляют несколько товаров, а своему «клиенту» передают только один. Затем этот товар они стараются быст­рее реализовать, а на связь с горе-заемщиком, разумеется, уже не выходят.

Не верьте посредникам, которые предлагают оформить банковские займы или микрокредиты на выгодных условиях, не давайте им денежного вознаграждения. Обращайтесь за займами и микрокредитами напрямую в банки или микрофинансовые организации. И помните, что любой кредит – это большая ответственность.