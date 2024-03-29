Пробудить генетический код нации, возродить интерес к кочевой культуре стремятся супруги Байдаралины

Семья Данияра и Асылгуль Байдаралиных – ярчайший пример хранителей и популяризаторов национальных традиций и обычаев. Художники, дизайнеры, реконструкторы, архитекторы, писатели, этнографы, искусствоведы, педагоги – всех регалий этой уникальной семьи и не перечислить. Им под силу, кажется, все. Создать доспехи времен сакской эпохи или оружие – запросто. Промчаться на скакуне, стреляя точно в цель из национального лука, – нет проб­лем. Провести подробнейшую экскурсию по родному краю – тоже не вопрос.

Вперед в прошлое

Выжженная степь, палящее солнце, мужчина и женщина в одежде сакских воинов всматриваются в даль. В руках у мужчины мощный лук. Рядом статные скакуны в доспехах. Возникает ощущение, что нереальны и несвоевременны здесь именно мы, а не эти сказочные, в нашем понимании, персонажи. Так естественно и органично вписываются они в степные пейзажи. Именно в таком виде предстали Данияр и Асылгуль перед нами в момент первой встречи. Станиславский непременно сказал бы – верю!

– Наша задача не просто соз­дать костюм и оружие, а восстановить, как можно достовернее, ту эпоху, передать энергетику, характер, – говорит Данияр Байдаралин. – Где бы мы ни демонстрировали наши работы, будь то масштабный фестиваль или просто мастер-класс для учеников сельской школы, необходимо выкладываться на все сто процентов. Зритель не потерпит халтуры, почувствует суррогат за версту. У нас практическая реконструкция, в которой есть свои особенности. Это не экспонаты для музея, здесь все должно работать. Но зато материалы мы используем современные, максимально приближенные к нужной эпохе, здесь нам не нужна музейная точность. Благодаря этому в своих костюмах мы можем жить, скакать на коне, сражаться.

В непростые времена сакские женщины наравне с мужчинами участвовали в боях. И одеж­да у них была практически идентична. В реальной жизни супруги тоже ведут незримый бой. Противник только уж очень хитрый и вездесущий. Так и норовит заполонить собой сознание молодежи и отправить на антресоли национальные традиции и обы­чаи кочевого народа.

– Мир заполонили гаджеты, вроде и естественный это процесс, но как непросто подрастающему поколению отделить зерна от плевел и впитывать только необходимое и полезное, – сетует Асылгуль. – С пагубным влиянием мы справляемся своим путем. Не запрещаем и не обесцениваем увлечения молодежи, а стараемся вызвать интерес к истории своего народа, всколыхнуть естест­венное желание обратиться к истокам. Динамичности интернет-роликов противопоставляем реальную насыщенную жизнь. Дети ведь во все времена одинаковые, надо только суметь заинтересовать и уделить им свое время. Родители часто жалуются, что подростки сидят в телефонах, а у них нет достойной альтернативы.

Супруги воспитывают троих детей. Подрастающее поколение Байдаралиных с удовольствием принимает участие во всех начинаниях и увлечениях родителей. Осваивает стрельбу из лука, верховую езду, отлично разбирается в оружии и доспехах.

В коридоре Национального технического университета им. Сатпае­ва, где расположен Музей развития технологий с каменного века до нашего времени, которым заведуют Байдаралины, стены увешаны билбордами с иллюстрациями эпох, разработанными самими супругами и выполненными совместно с другими специалистами. Теперь молодежь, проходя мимо, знакомится с предоставленной информацией и познает историю страны.

Байдаралины получили образование в отечественных вузах. Глава семьи окончил Республиканский художественный колледж, КазНАИ им. Жургенова по специальности «искусствоведение», КазНИТУ им. Сатпаева (диплом архитектора). Супруга Асылгуль окончила КазГАСА по специальности «архитектор-объемщик».

Познакомились Данияр и Асылгуль на работе, трудились тогда дизайнерами-архитекторами. В начале просто работали вместе, постепенно выясняя, что совпадают образование, взгляды на жизнь, ну и, конечно же, общее дело. Помимо художественного таланта супруги проявили себя и в литературной области. Результат самостоятельных исследований Данияра Байдаралина – книга «Садақшылық – искусство изготовления и стрельбы из казахского конного лука». Данное произведение – первый углубленный специализированный труд о казахском конном луке – главном оружии кочевников. Асылгуль Байдаралина – автор и иллюстратор нескольких детских книг: «Біздің Сара-апай», «Сиқырлы балта» («Волшебный топор») и «Тауық арманы» («Мечта курочки»).

Этнотуризм – точка роста

Данияра и Асылгуль можно называть одними из первопроходцев в нише отечественного этнотуризма. Еще лет десять назад в Казах­стане это направление находилось в зачаточном состоянии, а во многих странах уже развивалось семимильными шагами. Осознав, что интерес к нему возрастает с каж­дым годом, Байдаралины стали способствовать развитию отечественного этнотуризма. Сегодня ни один этнофестиваль или любое другое мероприятие, посвященное этой тематике, не обходится без их участия.

Данияр с удовольствием рассказывает об отечественных фишках, за которыми и едут сюда иностранцы.

– Важен грамотно поданный этнотуризм, а не просто экзотика: туристы уже давно не рассматривают нас как дикую отсталую страну, – говорит Байдаралин. – Для них мы – наследники великой кочевой цивилизации. Они хотят услышать отголоски былых времен. Основа нашего этноса – это всадническая культура. Лошади – наше все. Мы стараемся показать это и вернуть статус этому животному в Казахстане. Прошло каких-то 70–80 лет, и люди практи­чески забыли, что значит лошадь для кочевника. А ведь это у нас в крови, надо только всколыхнуть мощные степные гены. Мы погружаем интересую­щихся в историю соз­дания и использования национального оружия, а в особеннос­ти – традиционного лука. В классическом казахском комплексе во­оружения – бес қару – из пяти видов оружия только лук является дис­танционным видом, остальные четыре для ближнего боя. Самые мощные и известные в отечественной истории битвы – Аныракайская, Шұршыт қырылған, Қалмақ қырылған – проходили с использованием лука. Стрельба из лука для тюрко-монголов считалась элитным занятием, и увлекались им представители степного дворянства – «белая кость», как мужчины, так и женщины.

Супругу вторит его вторая половина. По словам Асылгуль, направление этнооружия незаслуженно обделено вниманием. Чаще всего стараются популяризировать национальные музыкальные инструменты, кухню. Но во многих странах любители этнического оружия, в особенности луков, – это огромные сообщества. Они поддерживают стрелковую культуру, проводят соревнования, занимаются изучением и реконструкцией старинных луков.

– Стрельба из лука – это вид спорта, развивающий ловкость, сноровку, дисциплину, – говорит Асылгуль. – А представьте себе стрельбу из конного лука – скакать на лошади и одновременно стрелять! Как можно не увлечься этим?! Очень надеемся вернуть былую славу нашим исконным занятиям.

А еще, признается Асылгуль, они мечтают, чтобы все дети в нашей стране осваивали верховую езду, ведь это богатейшая культура и искусство. Общение с лошадью способно пробудить и выработать в человеке лучшие его качества, а также зарядить здоровьем, как физическим, так и ментальным, и, конечно же, привить любовь к родной земле, традициям и обычаям.